영덕군, 민선9기 취임100일 '경청-공감-현장-실행' 소통의 장 운영

AI 핵심 요약beta
- 조주홍 영덕군수가 민선9기 100일 맞아 간담회를 연다.
- 영덕군은 내달 8일 군청 대회의실서 주민 100명과 소통한다.
- 군민 의견을 수렴해 민선9기 군정에 반영할 계획이다.
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조주홍 군수 "현장 목소리가 실제 정책으로 이어지도록할 것"
[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 조주홍 경북 영덕군수가 민선9기 취임 100일을 맞아 군민소통간담회를 열고 주민들의 목소리를 듣는다.
22일 영덕군에 따르면 군민 소통 간담회는 내달 8일 군청 대회의실에서 열린다.
이번 간담회는 민선 9기 출범 이후 추진해 온 군정 방향을 군민과 공유하고 형식적인 의견 수렴에서 벗어나 각계각층의 생생한 현장 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다.
간담회에는 농업·어업, 임업, 상공업, 환경, 복지, 여성, 문화·관광, 체육, 보건 등 다양한 분야에서 읍·면 및 분야별 추천을 받은 주민과 공개 모집을 통해 선정된 군민 등 총 100명이 참석할 예정이다.
공개 모집은 9월 30일까지 진행되며, 영덕군민이라면 누구나 신청할 수 있다. 참여를 희망하는 군민은 영덕군 홈페이지 고시·공고란에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤, 영덕군청 자치행정과 행정팀으로 방문·우편 또는 이메일(kej100@korea.kr)로 제출하면 된다. 신청자가 공개 모집 인원을 초과할 경우 무작위 추첨으로 참석자를 선정할 예정이다.
영덕군은 읍·면 및 분야별 추천과 공개 모집을 병행해 특정 분야나 지역에 치우치지 않고, 다양한 군민의 목소리를 수렴해 이를 민선 9기 군정 운영에 폭넓게 반영할 계획이다.
간담회에서는 조주홍 군수가 민선 9기 군정 추진 방향과 미래 비전을 설명한다. 또 군민과 자유롭게 의견을 나누는 시간을 갖는다. 참석자들은 생활 속 불편 사항부터 지역 발전을 위한 정책 제안까지 다양한 의견을 전달할 수 있다.
영덕군은 이번 간담회를 단순한 의견 청취에 그치지 않고 '경청-공감-현장-실행'으로 이어지는 군정 소통의 장으로 운영할 방침이다. 제시된 의견 가운데 정책적으로 검토할 필요가 있는 사항은 관련 부서와 협의해 후속 조치를 추진할 예정이다.
조주홍 영덕군수는 "민선 9기 취임 100일을 계기로 군민의 다양한 목소리를 직접 듣고 앞으로의 군정 운영에 적극 반영하고자 이번 자리를 마련했다"며 "군민과 함께 영덕의 미래를 고민하고 현장의 목소리가 실제 정책으로 이어질 수 있도록 지속적으로 소통해 나가겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com