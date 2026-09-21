백동흠 대전경찰청장, 전통시장·지구대 점검..."민생범죄 예방"

AI 핵심 요약beta
- 백동흠 대전경찰청장이 21일 명절 치안상황을 점검했다.
- 백 청장은 여성긴급전화 1366 대전센터를 찾아 협력방안을 논의했다.
- 대전중앙시장과 대전역지구대도 찾아 순찰·방범을 살폈다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전경찰청이 추석 연휴를 앞두고 사회적 약자 보호시설과 전통시장, 일선 지구대를 찾아 명절 치안 대응상황을 점검했다.
대전경찰청은 21일 백동흠 청장이 여성긴급전화 1366 대전센터와 대전중앙시장, 대전역지구대를 잇따라 방문했다고 밝혔다.
백 청장은 먼저 여성긴급전화 1366 대전센터에서 가정폭력·성폭력 피해자 보호를 위한 협력방안을 논의하고 생활용품 등 위문품을 전달했다.
이어 대전중앙시장을 찾아 명절 기간 시장 주변 치안과 교통 상황을 살폈다. 현장에서 상인들의 건의사항을 듣고 순찰과 교통관리를 강화하겠다는 방침도 밝혔다.
이후 유동인구가 많은 대전역지구대를 방문해 추석 특별방범활동 상황을 점검하고 현장 경찰관들을 격려했다.
백동흠 청장은 "사회적 약자 보호와 민생침해 범죄 예방을 위한 경찰활동을 강화해 시민들이 안전하게 명절을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com