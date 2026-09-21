남양주시, '국회 직거래 장터'서 고향사랑기부제 홍보

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 21일 국회 소통관 앞마당에서 열린 '남양주 농축산물 국회 직거래 장터'에서 고향사랑기부제 홍보부스를 운영하고 방문객을 대상으로 제도와 답례품을 홍보했다고 밝혔다.

21일 국회 소통관 앞마당에서 열린 '남양주 농축산물 국회 직거래 장터'의 고향사랑기부제 홍보부스 모습. [사진=남양주시]

시에 따르면 이번 홍보는 국회 직거래장터와 연계해 고향사랑기부제의 취지를 알리고 남양주의 우수한 답례품과 지역 농축산물을 함께 소개하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 최현덕 남양주시장을 비롯해 김병주 더불어민주당 남양주을 국회의원, 도·시의원, 농협중앙회 남양주시지부와 관내 농협 관계자, 지역 농업인 등이 참석했다.

행사장에서는 고향사랑기부제 홍보와 함께 남양주의 우수한 농축산물을 알리기 위한 다양한 프로그램이 진행됐다.

시는 홍보부스에서 고향사랑기부제의 취지와 기부 참여 방법을 안내하고 기부자에게 제공되는 다양한 답례품을 소개했다.

이와 함께 골프 퍼팅게임과 경품 증정 등 참여형 이벤트를 운영해 방문객들의 관심을 높였다.

최현덕 남양주시장은 홍보부스를 찾아 전시된 답례품을 직접 살펴보고 관계자들을 격려했다.

최 시장은 "이번 직거래장터는 남양주의 우수한 농축산물을 국회에서 직접 선보이고 고향사랑기부제의 의미와 남양주의 다양한 매력을 알릴 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "남양주를 응원하는 마음이 지역 발전과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 더욱 적극적으로 알려 나가겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 지역 농업인과 소상공인의 판로 확대에 도움이 되는 경쟁력 있는 답례품을 발굴하고 고향사랑기부제를 내실 있게 운영하겠다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com