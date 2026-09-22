[오늘날씨] 전국 맑고 선선…일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 22일 전국이 대체로 맑겠다고 기상청이 예보했다.
- 아침 12~20도, 낮 24~30도로 일교차가 크겠다.
- 미세먼지는 전 권역이 좋음으로 예상됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 22일은 전국이 대체로 맑은 가운데 당분간 낮과 밤의 기온차가 크겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠으나, 강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도에 가끔 구름이 많겠다.
아침 최저 기온은 12~20도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 19도 ▲수원 18도 ▲춘천 14도 ▲강릉 15도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 19도 ▲대구 16도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
낮 최고 기온은 24~30도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 25도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 28도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 1.0~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com