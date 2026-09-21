광양제철소, 지역 우수공급사 임직원·가족 초청 '특별한 견학'

AI 핵심 요약beta
- 광양제철소가 21일 지역 우수공급사 가족을 초청했다.
- 공급사 임직원과 가족은 홍보관과 생산현장을 견학했다.
- 광양제철소는 안전·품질 협력과 상생을 다짐했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양제철소가 지역 우수공급사 임직원과 가족들을 제철소로 초청해 협력관계를 다지고 소통의 시간을 가졌다.
광양제철소는 광양지역 우수공급사(PHP·Posco Honored Partner) 임직원과 가족들을 초청해 현장 견학 프로그램을 진행했다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 광양제철소와 설비자재구매실이 공동으로 마련했다. 공급사 임직원과 가족들이 포스코의 역사와 철강산업의 가치를 이해하고 안전과 품질을 중심으로 한 협력의 의미를 공유할 수 있도록 구성됐다.
참가자들은 Park 1538 광양 홍보관을 둘러본 뒤 제철소 생산현장을 직접 견학했다. 철강산업의 발전 과정과 포스코의 주요 사업을 살펴보고 철강 제품이 생산되는 현장을 체험하며 광양제철소의 규모와 기술력을 확인했다.
특히 이번 견학을 통해 광양제철소와 지역 공급사가 안전하고 안정적인 조업을 위해 긴밀하게 협력하는 관계라는 점을 되새겼다.
견학에 참여한 한 어린이는 "아버지가 이렇게 큰 제철소와 협력하며 일한다는 사실이 자랑스럽다"며 "직접 보니 아버지가 하는 일이 더욱 대단하게 느껴졌다"고 말했다.
광양제철소 관계자는 "PHP 공급사는 안전하고 안정적인 조업을 함께 이끌어가는 소중한 동반자"라며 "앞으로도 지역 우수공급사와 소통을 확대해 안전·품질 경쟁력을 높이고 상생과 동반성장을 이어가겠다"고 밝혔다.
chadol999@newspim.com