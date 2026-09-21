목포시, 주차장 174면 확충…평화광장 주차난 '숨통'

AI 핵심 요약beta
- 목포시가 21일 평화광장 주차타워 개장식을 열었다.
- 상동 1130번지 주차타워는 47억원을 들여 조성했다.
- 기존 100면을 174면으로 늘려 주차난을 덜게 했다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시 평화광장 일대의 고질적인 주차난을 덜어줄 주차타워가 문을 열었다.
목포시는 평화광장 방문객의 주차 편의를 높이고 지역 상권과 관광 활성화를 뒷받침하기 위해 원형2공영주차장 주차타워를 조성해 개장식을 열었다고 21일 밝혔다.
개장식에는 강성휘 목포시장과 이형완 목포시의회 의장을 비롯해 시·도의원과 지역 상인회 관계자 및 주민 등이 참석했다. 참석자들은 개장을 축하한 뒤 새로 조성된 주차시설을 둘러봤다.
상동 1130번지에 들어선 주차타워는 총사업비 47억원이 투입됐다. 연면적 2670㎡ 규모로 기존 100면이던 주차 공간을 174면으로 74면 늘렸다.
주차면은 일반 81면과 확장형 66면을 비롯해 경차 12면, 장애인 6면, 전기차 충전 9면 등으로 구성됐다.
강성휘 시장은 "평화광장의 고질적인 주차난을 해소할 기반이 마련됐다"며 "주차 걱정 없이 찾고 머물며 즐길 수 있는 평화광장을 만들어 지역 상권과 관광에 활력을 더하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com