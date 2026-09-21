'타는 냄새' 감지한 전남광주 서구청 공무원…화재 발견 16세대 대피

AI 핵심 요약beta
- 김종성 서구청 주무관이 21일 광주 서구 화재 징후를 포착해 신고했다.
- 김 주무관은 주민들을 깨워 대피시키고 소방차 진입도 도왔다.
- 서부경찰서는 감사장을 수여할 예정이며 인명 피해는 없었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 서구청 공무원이 주택 화재 징후를 포착해 초기 대응에 나섰다.
21일 서구에 따르면 지난 2일 오전 0시 47분쯤 서구 쌍촌동 한 공동주택에서 화재가 발생했다.
해당 주택에는 16세대가 거주하고 있으며 인명 피해는 발생하지 않았다.
서구 안전총괄과 소속 김종성 주무관의 신속한 대응 덕분에 큰 피해를 막을 수 있었다.
김 주무관은 전날 오후 10시 30분쯤 귀가하더 중 타는 냄새를 감지하고 도보 순찰에 나섰고, 자택으로 돌아와서도 창문을 통해 계속 주변을 감시했다.
그러던 중 폭발 소리와 함께 건물 3층에서 연기가 피어오르는 것을 발견하고 119에 신고한 뒤 화재 현장으로 달려갔다.
김 주무관은 각 세대 벨을 누르고 문을 두드리며 잠든 주민을 깨워 대피시켰다.
이후 출동한 소방차량의 진입을 돕고 소방대원에게 화재 발생 위치와 현장 상황을 안내했다.
서부경찰서는 김 주무관에게 감사장을 수여할 예정이다.
김이강 서구청장은 "위험 신호를 놓치지 않고 즉시 신고하고 주민 대피까지 이끈 신속한 초기대응이 자칫 대형 사고로 이어질 수 있었던 상황을 막았다"며 "현장 중심의 안전행정을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com