청하, 건강상 문제로 응급실 이송…"예정된 대학 축제 무대 불참"

AI 핵심 요약beta
- 청하가 18일 건강 문제로 응급실에 이송됐다.
- 소속사는 치료 중이라며 경기대 무대 불참을 알렸다.
- 소속사는 정확한 상태를 밝히지 않고 회복에 집중했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 청하가 건강상의 문제로 응급실에 이송됐다.
청하 소속사 모어비전은 18일 공식 SNS를 통해 "이날 새벽 청하가 건강상의 문제로 응급실에 이송됐으며, 현재 응급실에서 치료를 받고 있는 상황"이라고 밝혔다.
이에 따라 청하는 이날 예정됐던 경기대학교 서울캠퍼스 귀룡제 무대에 불참한다.
소속사는 "아티스트의 무대를 기대해 주신 경기대학교 관계자분들과 학생 여러분께 갑작스러운 소식으로 심려와 불편을 드려 진심으로 사과의 말씀을 드린다"고 전했다.
이어 "당사는 아티스트가 조속히 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.
청하가 어떤 건강상의 문제로 응급실에 이송됐는지에 대해서는 구체적으로 알려지지 않았다. 소속사 역시 현재 청하의 정확한 건강 상태 및 이송 사유에 대해서는 별도로 밝히지 않고 있다.
청하는 지난 1일 새 싱글 '멕시코'(México)를 발매하고 활동을 이어왔다. 신곡 활동 중 갑작스럽게 응급실 이송 소식이 전해지면서 팬들의 걱정이 이어지고 있다.
moonddo00@newspim.com