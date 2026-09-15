청하, 모어비전과 계약 종료…박재범에 "더 늦기 전에 붙잡아줘 감사"

AI 핵심 요약beta
- 청하가 14일 모어비전 계약 종료를 앞두고 감사했다.
- 청하는 박재범이 힘든 시절 자신을 붙잡아줬다 말했다.
- 청하는 모어비전 떠난 뒤 행보에 관심이 쏠렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 청하가 모어비전과의 계약 종료를 앞두고 박재범과 함께한 지난 시간을 돌아보며 감사한 마음을 전했다. 힘든 시기에 자신을 붙잡아준 박재범에게 진심 어린 고마움을 표현했다.
지난 14일 유튜브 채널 '제이 팍(JAY PARK)'에는 청하가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.
영상에서 박재범은 청하와 모어비전에서 함께한 약 3년의 시간을 언급하며 계약 종료를 앞둔 청하에게 그동안 가장 인상 깊었던 기억을 물었다.
박재범은 "청하가 들어온 지 약 3년 됐다, 계약이 9월에 끝나고 청하는 이 여정의 다음 챕터로 넘어가야 한다"라며 "모어비전에서 어떤 기억이 인상 깊었냐"라고 물었다.
이에 청하는 "처음 모어비전 들어왔을 때 오빠(박재범)가 저에게 꼭 연예인으로서가 아니라 사람으로서도 많이 성장했으면 좋겠다고 했다, 정말 많이 배웠고 좋은 사람 많이 만났다"라고 답했다.
이어 박재범은 "(아티스트 입장에서) 자신의 미래와 시간을 믿고 맡기기가 쉽지 않다"라며 "우리가 오래된 회사가 아니라 어느 정도 리스트를 감수해야 하는데 그런 부분 고마웠다"라고 말했다.
청하는 박재범을 처음 만났던 당시를 떠올리며 자신의 상태에 대해서도 솔직하게 털어놨다.
청하는 "느꼈을지 모르겠지만 박재범을 처음 만났을 때 내 에너지가 아예 없던 상태였다, 얘기도 잘 안 하고 거의 병들어 있는 사람이었다"라고 회상했다.
이를 들은 박재범은 "끄집어내야 했었다, 청하에 대해 알기 위해 캐내고 질문해야 했었다"라고 반응했다.
청하는 당시 힘들었던 상황을 설명하며 박재범에게 고마움을 거듭 전했다.
청하는 "사실 너무 지쳐있는 상태였어서 그렇게 붙잡지 않았다면 저는 어딘가로 홀연히 떠나버렸을 수도 있는 성향이다"라며 "더 늦기 전에 붙잡아 주셔서 너무 감사했다"라고 전했다.
한편 청하는 2023년 모어비전에 합류해 약 3년간 활동했으며, 지난 14일 모어비전과 계약 종료소식을 알렸다. 계약 종료 이후 청하가 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.
moonddo00@newspim.com