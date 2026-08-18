청하, 9월 1일 새 싱글 '멕시코' 발매…7개월 만의 컴백

AI 핵심 요약beta
- 청하가 내달 1일 새 싱글 멕시코를 발표한다
- 청하는 18일 커밍순 클립과 커버 투표를 시작했다
- 멕시코는 현실을 떠나 새 자신을 찾는 곡이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 청하가 새로운 음악적 색깔을 입고 돌아온다.
18일 소속사 모어비전은 "청하가 내달 1일 새 디지털 싱글 '멕시코(México)'를 발매한다"라고 밝혔다.
이와 함께 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 커밍순 클립을 공개했다. 공개된 영상 속 청하는 쓸쓸함이 느껴지는 공간을 배경으로 독보적인 아우라를 드러내고 있다. 이어 청하를 제외한 공간이 흑백으로 바뀌고 강렬한 레드 컬러로 앨범명이 떠오르며 보는 이들의 호기심을 자극했다.
특히 카세트테이프를 재생시키는 모습과 함께 귀를 사로잡는 청하의 목소리가 흘러나오며 공개될 곡을 향한 글로벌 팬들의 호기심을 자극했다.
또한 청하는 오는 21일 밤 11시 59분까지 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지에서 앨범 커버 투표를 진행한다. 성숙하면서도 치명적인 매력이 돋보이는 3종의 커버 이미지 중 팬들의 가장 많은 투표를 받은 이미지가 정식 앨범 커버로 선정될 예정이다.
'멕시코'는 청하가 지난 2월 생일을 기념해 발표한 디지털 싱글 '세이브 미(Save me)' 이후 약 7개월 만에 발매하는 싱글로, 오랜 시간 팬들이 발매를 기다려온 곡이다. 반복되는 현실과 공허함 속에서도 모든 것을 내려놓고 아무도 자신을 모르는 곳으로 떠나, 새로운 자신과 삶을 마주하고자 하는 용기를 담아냈다.
한편 청하의 새 디지털 싱글 '멕시코'는 내달 1일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며, 청하는 공식 SNS를 통해 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 예열에 나선다.
moonddo00@newspim.com