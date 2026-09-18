엔하이픈, 역대 최대 규모 VR콘서트 '데스티니' 개봉…42개 도시 팬들 만난다

AI 핵심 요약beta
- 엔하이픈이 18일 VR 콘서트 데스티니를 개봉했다.
- 데스티니는 전 세계 42개 도시에서 상영한다.
- 멤버 선택 분기와 20일 무대 인사도 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔하이픈이 역대 최다 도시에서 VR 콘서트를 선보이며 글로벌 엔진(팬덤명)과 만난다.
엔하이픈의 두 번째 VR 콘서트 '엔하이픈 브이알 콘서트 : 데스티니'가 오늘(18일) 롯데시네마 월드타워점과 홍대입구점에서 개봉한다. 이를 시작으로 전 세계 42개 도시에서 상영된다. 이는 VR 콘서트 역대 최다 도시 개봉으로, 엔하이픈의 남다른 글로벌 영향력을 체감하게 한다.
'데스티니'는 뱀파이어 사회의 금기를 깬 멤버들의 선택과 그들을 뒤쫓는 위협, 그리고 피할 수 없는 숙명 속에서 펼쳐지는 이야기를 강렬한 퍼포먼스와 함께 그려낸 작품이다. 총 9곡의 퍼포먼스를 선보이며 풍성한 볼거리를 선사한다.
관객마다 다른 스토리를 즐길 수 있는 인터랙션 연출도 특징이다. '데스티니'에는 관람객들이 선택하는 멤버에 따라 콘서트의 전개가 달라지는 '아티스트 선택 분기 기능'이 적용됐다. 스스로 선택한 운명의 상대와 함께 위협으로부터 도망치며 마치 도피의 주인공이 된 듯한 몰입감을 맛볼 수 있다.
엔하이픈은 '데스티니' 개봉을 기념해 엔진과 만나는 특별 무대 인사도 진행한다. 이들은 오는 20일 롯데시네마 월드타워점 10관에서 총 3회차에 걸쳐 팬들과 만난다. 이 무대 인사는 예매 오픈과 동시에 매진을 기록해 개봉 전부터 '데스티니'를 향한 팬들의 높은 기대감을 입증했다.
moonddo00@newspim.com