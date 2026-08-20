엔하이픈, 컴백 하루 앞두고 '블러디 파라다이스' MV 티저 추가 공개

AI 핵심 요약beta
- 엔하이픈이 20일 신보 발매 앞두고 퍼포먼스를 공개했다.
- 하이브 유튜브서 '블러디 파라다이스' 티저를 추가 공개했다.
- 21일 컴백 무대와 팝업 스토어로 활동에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔하이픈이 신보 발매를 하루 앞두고 타이틀곡 '블러디 파라다이스(Bloody Paradise)'의 강렬한 퍼포먼스를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.
엔하이픈은 지난 19일 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 미니 8집 '더 신 : 블리스(THE SIN : BLISS)'의 타이틀곡 '블러디 파라다이스' 뮤직비디오 티저를 추가 공개했다.
앞선 첫 번째 티저가 본편의 전반적인 분위기를 드러냈다면 이번 영상은 퍼포먼스 일부를 선보이며 '블러디 파라다이스'의 정수를 더욱 압축적으로 보여준다. 브라질리언 펑크의 원초적인 리듬 위로 일탈을 즐기는 멤버들의 감각적인 군무가 펼쳐진다.티셔츠를 잡고 리듬을 타거나 머리를 뒤로 쓸어올리는 엔하이픈의 움직임이 와일드한 매력을 풍긴다.
'블러디 파라다이스' 퍼포먼스는 지난 8~9일 열린 월드투어 '엔하이픈 월드 투어 '블러드 사가'' 부산 공연에서 선공개돼 폭발적인 반응을 얻었다. 오직 '너'만을 향한 뱀파이어의 사랑을 직관적으로 표현한 안무, 엔하이픈의 유연한 완급 조절과 리드미컬한 춤선이 절묘한 조화를 이뤄 매혹적인 분위기를 완성했다.
'블러디 파라다이스' 뮤직비디오는 22일 0시 베일을 벗는다. 이 곡이 수록된 'THE SIN : BLISS'는 '함께하는 것 자체가 축복(Bliss)'임을 깨닫게 되는 과정을 그린 앨범이다. 엔하이픈은 시련 속에서 더욱 깊어지는 사랑의 감정을 강렬하게 표현하며 다시 한번 '몰입형 스토리텔러'의 진가를 보일 예정이다.
한편, 엔하이픈은 신보 발매 당일인 오는 21일 서울 용산구 하이브 사옥 1층에서 '엔하이픈 '더 신 : 블리스' 팝업 스토어'를 연다. 같은 날 KBS2 '뮤직뱅크'에서 컴백 무대를 갖고 본격적인 활동에 나선다.
moonddo00@newspim.com