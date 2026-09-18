안성문화장 페스타 내달 2일~5일 개최…다양한 공예 콘텐츠 제공

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 10월 2일부터 5일까지 안성문화장 페스타를 연다.
- 안성맞춤랜드서 전통문화와 전국 공예 콘텐츠를 선보인다.
- 공예 전시·판매와 체험·시연으로 가족 관람객을 맞는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 오는 10월 2일부터 5일까지 안성맞춤랜드 잔디광장에서 '2026 안성문화장 페스타'를 개최한다.
18일 시에 따르면 이번 행사는 '2026 안성맞춤 남사당 바우덕이축제' 기간 중 지역 전통문화와 전국의 다양한 공예 콘텐츠를 선보이기 위해 열린다.
행사장에는 안성의 문화장인 19명과 명장 1명, 문화상단 20팀, 전국 공예가 15팀이 참여해 전통장신구, 유기, 목공, 한지, 도자, 가죽, 천연염색 등 다양한 작품을 전시·판매한다.
또한 현장에서는 관람객이 직접 참여하는 공예 체험 9회와 장인의 작업 과정을 가까이에서 볼 수 있는 공예 시연 8회도 마련된다.
아울러 은목걸이, 노리개 열쇠고리, 한지 원형함, 오색향낭 복주머니 제작 체험과 함께 도자 물레, 천연염색, 대나무낚시대, 짚풀공예, 장구, 복조리 제작 과정이 공개되며 가족과 젊은 층이 함께 즐길 수 있는 프로그램도 운영된다.
'2026 안성맞춤 남사당 바우덕이축제'는 '조선 최초 아이돌 바우덕이, 세계를 흔들다'를 주제로 10월 2일부터 5일까지 안성맞춤랜드와 안성천변 일원에서 열린다.
lsg0025@newspim.com