덱스터스튜디오, '군체'로 대전특수영상영화제 대상…4년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 덱스터스튜디오가 18일 군체로 대전특수영상영화제 대상을 받았다
- 덱스터스튜디오는 정이부터 4년 연속 수상 기록을 이어갔다
- 군체는 크리처와 군중 장면을 VFX로 구현한 작품이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
홍정호 슈퍼바이저, 18일 DFX 테크쇼서 VFX 제작 과정 소개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 덱스터스튜디오가 영화 '군체'로 대전특수영상영화제 기술상 부문 대상을 받으며 4년 연속 수상 기록을 이어갔다고 18일 밝혔다.
덱스터스튜디오는 지난 17일 열린 '제8회 대전특수영상영화제 DFX OTT어워즈'에서 '군체'로 기술상 부문 대상을 수상했다.
앞서 2023년 '정이', 2024년 '외계+인 2부', 2025년 '탈출: 프로젝트 사일런스'로 시각효과상을 받은 데 이어 올해까지 4년 연속 수상자로 이름을 올렸다.
'DFX OTT어워즈'는 영화와 드라마 등 영상 콘텐츠를 대상으로 특수효과 분야의 창의성과 기술적 완성도를 평가해 감독과 시각효과 제작사, 배우 등을 선정하는 시상식이다. 대상은 특수효과와 시각효과, 미술, 음향 등 기술상 부문을 통합해 감독이나 기업, 테크니션 1팀에 수여한다.
덱스터스튜디오는 '군체'에서 감염 사태가 벌어진 도시와 군중, 좀비 등 크리처를 VFX로 구현했다. 주요 크리처인 원숭이는 개체마다 털의 형태와 색상, 움직임을 다르게 모델링했으며 감염자 외형과 현장에 등장하는 점액성 물질에도 시각효과를 적용했다.
서울 도심의 대형 건물과 주변 환경, 모션 캡처를 활용한 대규모 군중 장면도 VFX로 제작했다.
연상호 감독은 "'군체'의 독특한 세계와 상상력을 관객에게 현실감 있게 전달하기 위해 많은 고민을 거쳤다"며 "특수영상 기술이 장면을 만드는 것을 넘어 작품의 세계를 완성하는 데 중요한 역할을 했다"고 말했다.
이어 "'군체'의 세계를 함께 구현한 덱스터스튜디오와 촬영 현장 및 후반 작업에 참여한 모든 스태프와 기쁨을 나누고 싶다"고 전했다.
홍정호 VFX 슈퍼바이저는 "'군체'는 크리처와 대규모 환경, 군중 시뮬레이션 등 그동안 대형 액션·크리처 프로젝트를 통해 쌓은 VFX 기술을 집약한 작품"이라며 "이번 작품으로 4년 연속 수상하게 돼 의미가 크다"고 밝혔다.
홍 슈퍼바이저는 18일 열리는 DFX 테크쇼에도 참여한다. '군체로 보는 보이는 VFX, 보이지 않는 VFX'를 주제로 관객들과 만나 작품의 VFX 제작 과정을 소개할 예정이다.
덱스터스튜디오는 대전특수영상영화제를 비롯해 청룡영화상, 대종상영화제, 백상예술대상과 대만 금마장영화제, 홍콩 금상장영화제, 중국 창춘영화제 등 20여개 시상식에서 기술상과 시각효과상, 예술상 등을 수상한 바 있다.
taeyi427@newspim.com