BYC, 데일리웨어 브랜드 '모노베이직' 론칭...30~40대 겨냥

AI 핵심 요약beta
- BYC가 18일 데일리웨어 브랜드 모노베이직을 선보였다.
- 모노베이직은 미니멀·실용성 앞세운 30~40대용이다.
- 아우터·니트·팬츠 등 일상과 출근에 활용된다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = BYC가 미니멀한 디자인에 실용적인 기능성을 더한 데일리웨어 브랜드 '모노베이직'을 새롭게 선보였다.
모노베이직은 '매일 입는 기본'을 슬로건으로 '누구나, 언제, 어디서나' 편안하게 입을 수 있는 데일리웨어 브랜드다. 미니멀함과 실용성, 합리적인 가치를 추구하는 30~40대를 주요 타깃으로 일상은 물론 비즈니스 캐주얼까지 폭넓게 활용할 수 있는 제품을 제안한다.
브랜드명 '모노'는 단순함과 절제된 미니멀한 스타일, '베이직'은 기본과 본질, 심플함을 의미한다.
모노베이직은 아우터부터 니트, 팬츠, 티셔츠 등 일상 활용도가 높은 제품군으로 구성했다. 아우터는 가벼운 착용감과 통기성을 적용해 일상복은 물론 비즈니스 캐주얼까지 활용할 수 있도록 했다. 니트는 울의 보온성과 아크릴의 부드러움, 나일론의 내구성을 더한 소재를 사용했다.
팬츠는 면에 스판 소재를 더해 신축성을 구현했으며, 방오가공과 엔자임가공, 컴팩트 가공 등을 적용해 실용성을 높였다. 핏은 슬림핏과 스트레이트핏으로 구성했다. 이외에도 하프집업, 헨리넥, 가디건, 후드 점퍼, 기모 팬츠 등 다양한 제품군을 확대해 나갈 예정이다.
BYC 관계자는 "미니멀한 디자인과 합리적인 가치를 선호하는 30~40대 소비자들에게 일상과 출근 등 다양한 상황에서 활용할 수 있는 새로운 선택지가 될 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com