AP위성, 태국 GISTDA와 우주사업 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 태국 GISTDA 대표단이 17일 AP위성 AIT센터를 방문했다
- 양측은 위성·지리공간정보 협력과 교류 확대를 논의했다
- AP위성은 제조·시험 역량으로 태국 사업 기회를 모색했다
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위성 조립·통합·시험 인프라 확인
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AP위성은 태국 지리정보우주기술개발청(GISTDA) 대표단이 지난 17일 경기도 부천에 위치한 AP위성 AIT센터를 방문했다고 18일 밝혔다.
대표단에는 타니타 수에파(Tanita Suepa) 전략제휴·사업개발실장을 비롯해 데이터서비스와 지리공간정보 분야 관계자들이 참석했다. 양측은 이번 방문을 통해 위성과 지리공간정보 분야의 지식과 경험을 공유하고 향후 협력 가능성을 논의했다.
AP위성은 대표단에 회사의 주요 사업과 국내 우주개발 사업 참여를 통해 축적한 위성 개발·제조 경험을 소개했다. 대표단은 AIT센터의 위성 조립·통합·시험 시설도 둘러봤다.
양측은 위성 개발·제조뿐 아니라 지상 인프라 운영, 지구관측 데이터 활용과 서비스 분야까지 협력 범위를 넓힐 수 있는지도 논의했다.
AP위성은 콘텍 스페이스 그룹(CONTEC Space Group)의 계열사 간 기술·사업 연계 구조를 설명하고 태국 우주산업 수요와 연계할 수 있는 신규 사업 기회에 대해서도 의견을 나눴다.
AP위성 AIT센터는 위성 조립·통합·시험을 위한 전문시설이다. 위성 구성품 조립부터 시스템 통합, 기능·성능 검증까지 제작과 시험 업무를 수행하고 있다.
AP위성 관계자는 "이번 방문을 계기로 GISTDA와 지속적인 교류를 이어가겠다"며 "위성 제조·시험 역량과 그룹의 우주산업 인프라를 연계해 실질적인 협력 기회를 발굴해 나가겠다"고 말했다.
GISTDA는 태국의 우주기술과 지리공간정보 분야를 담당하는 공공기관이다. 위성 관측자료 제공과 활용, 관련 기술 연구개발, 국제협력 등을 수행하고 있다.
dconnect@newspim.com