지씨셀 세포치료제, 서울대병원 치료목적 사용 승인

AI 핵심 요약beta
- 지씨셀은 18일 GCC2005의 치료목적 사용 승인을 받았다.
- 서울대병원은 말초 T세포 림프종 환자에게 이를 투여할 예정이다.
- GCC2005는 국내 1a상을 마치고 1b상을 준비 중이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 지씨셀은 개발 중인 CD5 표적 CAR-NK 세포치료제 후보물질 'GCC2005'가 식품의약품안전처로부터 치료목적 사용 승인을 받았다고 18일 밝혔다.
이번 승인은 기존 치료 이후 선택 가능한 치료 대안이 제한적인 말초 T세포 림프종 환자를 대상으로 서울대학교병원이 신청해 이뤄졌다. 이에 따라 서울대병원은 해당 환자에게 임상시험용 의약품인 GCC2005를 치료 목적으로 투여할 예정이다.
치료목적 사용 승인 제도는 생명이 위급하거나 대체 치료 수단이 없는 중증·말기 환자에게 품목허가 전 단계에 있는 임상시험용 의약품을 예외적으로 사용할 수 있도록 하는 제도다.
GCC2005는 지씨셀이 글로벌 신약 개발을 목표로 개발 중인 CD5 표적 동종유래 CAR-NK 세포치료제 후보물질이다. 현재 국내 임상 1a상 대상 환자 투약을 완료하고 임상 1b상 개시를 준비하고 있다.
이번 환자 치료는 GCC2005의 국내 임상 1상에 참여하고 있는 변자민 서울대병원 혈액종양내과 교수가 주도한다.
변 교수는 "기존 표준 항암 치료에 실패한 난치성 T세포 림프종 환자는 치료 선택지가 제한적"이라며 "이번 치료목적 사용이 환자에게 새로운 치료 기회가 되기를 기대한다"고 말했다.
지씨셀 관계자는 "임상 1b상 참여를 기다리기 어려울 만큼 상태가 시급하고 치료 대안이 제한적인 환자에게 GCC2005 투여 기회를 제공할 수 있게 됐다"며 "서울대병원 연구팀과 협력해 환자 치료를 지원하고 GCC2005의 임상 개발을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com