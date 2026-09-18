무신사, 21일부터 '2026 추석 빅세일'

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 21일부터 27일까지 추석 빅세일을 연다
- 최대 30% 쿠폰과 결제 할인, 매일 특가를 선보였다
- 이후 애프터 세일·멤버스데이·앙코르 세일을 잇는다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 추석 명절을 맞아 오는 21일부터 27일까지 일주일간 '2026 추석 빅세일'을 열고 추석 기획 특가 상품을 선보인다.
이번 행사에서는 인기 브랜드를 대상으로 최대 30% 할인 쿠폰을 제공하는 '추석 브랜드위크'가 운영되며, 장바구니 추가 쿠폰을 적용해 할인 폭을 넓혔다. 12만원 이상 구매 시 1만2000원을 즉시 할인해 주는 결제 혜택도 더했다.
빅세일 기간에는 연휴 기간 한정 '연휴 타임특가', 매일 오전 11시와 오후 3시에 업데이트되는 '유즈드 9900원 특가', 매일 오전 11시에 갱신되는 '부티크 한정수량 특가' 등 매일 특가 코너가 열린다.
고객 참여형 이벤트도 마련했다. 매일 자정 선착순 1000명에게 제공되는 '무신사머니 선착순 이벤트', 오전 11시와 오후 8시에 적립금 또는 쿠폰을 랜덤 지급하는 '오픈런 뽑기', 1000원으로 참여해 골드바 1돈, 아이패드 미니, 몽클레르 패딩 등을 얻을 수 있는 '추석 스페셜 래플' 등이 진행된다.
빅세일 종료 후인 9월 28일부터 10월 5일까지는 '추석 애프터 세일'을 진행하며, 10월 1일부터 5일까지는 '멤버스데이'가 함께 열려 적립금 지급과 무신사카드 적립·즉시 할인 등 혜택을 제공한다. 이어 10월 6일부터 8일까지는 '추석 앙코르 세일'을 진행한다.
무신사 관계자는 "추석 연휴 동안 고객들이 부담 없이 쇼핑을 즐길 수 있도록 다채로운 특가와 참여형 이벤트를 준비했다"며 "연휴가 끝난 후에도 진행되는 애프터 세일을 통해 풍성한 혜택을 지속해서 이어갈 것"이라고 전했다.
fineview@newspim.com