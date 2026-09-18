쿠팡, 추석 한우 25톤 푼다…최대 반값 할인

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 18일 추석 앞두고 한우세일을 시작했다.
- 전국한우협회와 함께 한우 25톤을 최대 반값에 판다.
- 등심·양지 등 30여 품목, 24일까지 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
합산 구매 땐 추가 쿠폰도
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 추석을 앞두고 한우 25톤을 확보해 최대 반값에 판매하는 '소프라이즈 대한민국 한우세일'을 진행한다고 18일 밝혔다.
전국한우협회 및 한우자조금과 함께하는 이번 행사는 오는 24일까지 열린다. 할인 대상은 등심·양지·국거리·불고기 등 30여 품목이다.
대표 상품인 한우 1등급 등심 200g은 1만5160원, 양지 300g은 1만2870원에 판매한다. 100g당 가격은 각각 7580원과 4290원이다.
일부 품목은 로켓프레시 추석선물세트나 제수용품과 함께 구매하면 구매 금액에 따라 최대 4만5000원 추가 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
행사 상품은 로켓프레시 새벽배송으로 주문 후 다음 날 아침에 받을 수 있다.
쿠팡은 한우 가격 상승에 따른 명절 장보기 부담을 줄이기 위해 이번 행사를 마련했다고 설명했다. 쿠팡이 인용한 축산유통정보 '다봄'에 따르면 이달 소 등심과 양지 가격은 전년 동월 대비 8.3% 상승했다.
kji01@newspim.com