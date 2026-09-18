토스·조폐공사, 블록체인 결제 기술검증 완료

AI 핵심 요약beta
- 토스와 한국조폐공사가 18일 공공 결제 인프라 검증을 완료했다.
- 지역사랑상품권 충전·결제·정산을 블록체인으로 구현했다.
- 프라이버시 보호와 빠른 정산 가능성도 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스는 한국조폐공사와 블록체인 기반 공공 결제 인프라 기술검증을 완료했다고 18일 밝혔다. 지역사랑상품권 충전부터 결제, 정산까지 전 과정을 블록체인으로 구현한 것이다.
양 기관은 지난 4월 맺은 업무협약의 후속 협력으로 이번 검증을 진행했다. 디지털화폐 시대에 대비해 기존 공공 결제 인프라와 블록체인 기반 디지털화폐를 연결할 수 있는지 확인하기 위함이다.
테스트 환경에서 블록체인 기반 디지털화폐로 상품권 토큰을 충전하고 결제·정산까지 이어지는 전체 과정을 구현했다. 일부 기능만 확인하는 대신 이용자가 실제로 거치는 흐름을 처음부터 끝까지 검증한 것이 특징이다.
블록체인 인프라는 이더리움 레이어2 생태계인 옵티미즘을 기반으로 했다. 레이어2는 거래를 대신 처리한 뒤 결과만 기록해 속도와 비용 면에서 기존 블록체인의 한계를 보완한다.
거래정보 보호도 함께 검증했다. 공개형 블록체인에서 거래 내역이 외부에 드러날 수 있는 만큼, 프라이버시 솔루션을 적용해 민감한 거래정보가 네트워크에 노출되지 않도록 했다.
기존 공공 결제 인프라를 유지하면서 블록체인 기반 디지털화폐를 추가 결제·정산 수단으로 더할 수 있는지 확인했다. 일반적인 결제에서는 소비자 결제 후 가맹점이 대금을 받기까지 며칠이 걸리지만, 이번 구조에서는 결제와 정산이 하나의 거래로 함께 처리되고 가맹점이 원하는 시점에 대금을 옮길 수 있도록 구현했다.
romeok@newspim.com