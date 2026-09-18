동원F&B, 추석 맞이 건강기능식품 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 동원F&B가 18일 추석 맞이 건강기능식품 행사를 열었다.
- GNC 매장은 30일까지 전 품목 30% 할인했다.
- 천지인·온라인몰은 최대 71% 할인 행사를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원F&B가 추석을 맞아 전국 GNC 매장과 주요 온라인몰에서 건강기능식품 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.
이번 행사는 글로벌 건강기능식품 브랜드 'GNC'와 홍삼 전문 브랜드 '천지인'의 다양한 상품들로 구성됐다. 오는 30일까지 전국 70여 개의 GNC 매장에서 전 품목을 30% 할인 판매하며, '메가맨 임팩트', '우먼스 울트라 메가 임팩트' 등 대표 제품을 4개 이상 구매 시 40% 할인 판매한다. 또한 전국 천지인 매장에선 신제품 '침향 달임 100', '홍삼 활력진 眞'의 50% 할인 행사를 진행한다.
온라인몰에서도 동원F&B의 건강기능식품을 저렴한 가격에 구매할 수 있다. GNC·천지인 네이버 스마트스토어에서 'GNC 밀크씨슬', '천지인 뿌리의 힘 산삼배양근' 등 대표 선물세트를 최대 71% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.
동원F&B 관계자는 "추석을 맞아 종합 건강기능식품부터 홍삼 등 다양한 카테고리의 건강기능식품을 풍성한 혜택과 함께 마련했다"며 "이번 프로모션을 통해 소중한 분들에게 마음을 담은 선물을 준비하시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com