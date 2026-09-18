CJ프레시웨이, 수방사에 급식 위생·메뉴 운영 교육

AI 핵심 요약beta
- CJ프레시웨이가 17일 수방사 급양관계관에 교육했다.
- 본사 견학과 군 급식 메뉴·위생관리 사례를 공유했다.
- 부대 맞춤 메뉴·위생으로 군 급식 경쟁력을 높이겠다 했다.
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장병 선호 고려한 음식 시식
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ프레시웨이는 수도방위사령부 급양관계관을 대상으로 군 급식 현장에 활용할 수 있는 위생관리와 메뉴 운영 교육을 진행했다고 18일 밝혔다.
지난 17일 서울 마포구 상암동 본사에서 열린 현장 견학에는 수도방위사령부 물자계획장교 구지혜 소령과 군수처 관계자, 영양사, 조리병 등이 참여했다. 민간 단체급식 운영 사례를 참고해 군 급식 운영 역량을 높이기 위해 마련한 프로그램이다.
참가자들은 본사 구내식당 '그린테리아'에서 주방 동선과 배식 운영 방식, 메뉴 구성 사례를 살펴봤다. 장병 선호도와 영양 균형을 고려한 불고기파스타샐러드, 망고크림새우, 허브치킨타코 등 군 급식 메뉴도 시식했다.
위생교육에서는 식중독 예방 원칙과 급식 현장에서 중점적으로 관리해야 할 위생 기준을 다뤘다. CJ프레시웨이는 실제 사례를 바탕으로 현장에서 발생할 수 있는 문제와 대응 방안을 설명하고 위탁급식 운영 시스템을 소개했다.
CJ프레시웨이는 공군작전사령부 근무지원단, 공군 제5공중기동비행단, 육군 제1수송교육연대, 해병대 제1사단 등에서 단체급식을 운영하고 있다. 회사에 따르면 올해 2분기 공군 민간위탁급식 성과평가에서 공군작전사령부 근무지원단이 전체 부대 중 1위를 차지했다.
회사는 부대별 특성과 장병 선호도, 영양 균형을 반영한 메뉴를 개발하고 식자재 발굴과 위생관리를 통해 군 급식 사업 경쟁력을 높일 계획이다.
kji01@newspim.com