노랑풍선, 시티버스로 기증인·지역아동 초청

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 9일 장기기증의 날 맞아 위드히어로 트립을 열었다
- 신장·각막 기증인 유가족과 이식인 등 43명이 서울 명소를 체험했다
- 11일엔 숙명이랑 노랑으로 아동 40명에 역사·문화 경험을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행기업 노랑풍선이 자사의 시티버스와 여행자보험을 활용해 사회공헌 활동을 펼쳤다. 노랑풍선은 지난 9일 '장기기증의 날'을 맞아 사랑의장기기증운동본부와 함께 '위드히어로 트립'을 개최했다고 18일 밝혔다.
회사에 따르면 이 프로그램에는 신장기증인과 각막기증인 유가족, 이식인 등 43명이 참여했으며 참가자들은 노랑풍선 시티버스를 타고 경복궁, 광화문, 숭례문, 남대문시장, 남산골한옥마을을 둘러봤다. 이후 여의도 한강공원으로 이동해 달빛 뮤직 크루즈에 탑승하며 한강 야경과 선상 라이브 음악을 즐겼다.
회사에 따르면 9월 11일에는 숙명여자대학교와 함께 지역아동센터 아동을 위한 '숙명이랑 노랑' 프로그램을 진행했다. 지역아동센터 아동 30명과 숙명여자대학교 재학생 봉사단 10명 등 총 40명이 참여했다.
참가자들은 숙명여자대학교 박물관을 방문해 대학의 역사와 교육 정신을 알아본 뒤 노랑풍선 시티버스를 타고 서울역, 숭례문, 광화문, 경복궁 등 주요 역사·문화 공간을 차창으로 둘러봤다. 이후 남산케이블카와 전쟁기념관을 차례로 방문했다. 대학생 멘토와 지역아동센터 아동이 조를 이뤄 이동과 체험 활동에 함께 참여했다.
두 프로그램 모두 노랑풍선의 시티버스와 여행자보험 지원을 통해 참가자들에게 일상에서 쉽게 접하기 어려운 경험을 제공했다. '위드히어로 트립'은 생명나눔을 실천한 기증인과 유가족, 이식인에게 감사와 응원의 시간을 마련했고, '숙명이랑 노랑'은 지역아동센터 아동들에게 역사·문화 체험과 대학생 멘토와의 교류 기회를 제공했다.
노랑풍선 관계자는 "여행은 새로운 장소를 경험하는 것을 넘어 사람과 사람을 연결하고 서로의 이야기를 나누게 하는 힘이 있다"며 "앞으로도 여행기업의 전문성과 자원을 활용해 지역사회와 함께할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com