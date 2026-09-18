이마트, 제수용품 최대 40% 할인…명절 물가 낮춘다

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 18일 추석 물가 안정 할인전을 시작했다.
- 문어·굴비·장어와 농축산물 30여종을 최대 40% 할인했다.
- 피코크·가전 행사도 열어 장바구니 부담을 낮췄다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 추석을 앞두고 장바구니 물가 부담이 커지자 이마트가 제수용 먹거리와 자체 브랜드 상품, 생활가전을 아우르는 할인전에 나선다.
이마트는 오는 23일까지 농림축산식품부·해양수산부와 함께 추석 물가 안정 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.
국산 데친 문어와 영광 참굴비, 손질 민물장어는 신세계포인트 적립 시 40% 할인한다. 갈치와 오징어는 정부 비축 물량을 활용해 각각 마리당 3880원과 3380원에 판매한다.
농축산물 할인 지원사업을 적용한 사과·배·채소·한우 등 30여개 품목도 최대 40%가량 저렴하게 선보인다. 미국산·호주산 LA갈비는 신세계포인트 적립 시 1만원 할인한 5만9800원에 판매한다.
자체 브랜드 행사도 마련했다. 피코크 제수용품을 2만5000원 이상 구매하면 신세계상품권 5000원권을 주고, 밀키트와 과자, 냉장 국·탕·찌개 등은 품목별로 '2+1' 혜택을 제공한다.
일렉트로맨 전기 조리팬은 행사카드 결제 시 20% 할인한다. 세라젬·바디프랜드·코지마·브람스 안마의자는 제품에 따라 최대 100만원 저렴하게 판매한다.
nrd@newspim.com