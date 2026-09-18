롯데장학재단, 취약계층 시설 186곳에 쌀 1198포대 지원

AI 핵심 요약beta
- 롯데장학재단이 17일 소외계층 식자재 지원 전달식을 열었다.
- 전국 복지시설 186곳에 쌀 1198포대 1억원어치를 지원했다.
- 한부모시설·청소년쉼터로 확대해 식비 부담을 덜었다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데장학재단은 지난 17일 서울 중구 재단 대회의실에서 '2026 신격호 롯데 소외계층 식자재 지원 전달식'을 열고 전국 복지시설 186곳에 1억원 상당의 쌀 1198포대를 지원한다고 18일 밝혔다.
이번 지원은 소외계층의 식생활 안정과 복지시설의 식비 부담 완화를 위해 마련됐다. 지원 대상은 한부모가족복지시설 106곳과 청소년쉼터 79곳, 서울 영등포 쪽방촌 1곳이다. 재단은 각 시설의 수요를 반영해 지원 물량을 배정했다.
장혜선 롯데장학재단 이사장은 "지난해 쪽방촌 무료급식소에 식자재를 지원한 결과 쌀에 대한 호응이 높았다"며 "올해는 한부모가족복지시설과 청소년쉼터까지 지원 대상을 넓혔다"고 말했다. 이어 "이번에 전달하는 쌀이 소외계층의 배뿐만 아니라 마음까지 든든하게 채워주길 바란다"고 덧붙였다.
롯데장학재단은 '장혜선 가정 밖 청소년 장학금'과 '한부모가정 교육지원 사업' 등을 통해 쉼터 거주 청소년의 자립과 한부모가정 자녀의 교육도 지원하고 있다.
nrd@newspim.com