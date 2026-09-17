美日, 5500억달러 대미투자 다음 스텝은 반도체 공장

AI 핵심 요약beta
- 일본과 미국이 17일 미국 내 반도체 공장 공동 건설을 협의했다.
- 사업비는 2조~3조엔 규모로, GF가 운영을 맡을 가능성이 크다.
- 일본은 부품·장비 참여를 늘려 대미 투자 효과를 키우려 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본과 미국 정부가 양국의 5500억달러(약 760조원) 대미 투자 합의에 따라 미국 내에 수조엔 규모의 반도체 공장을 공동 건설하는 방안을 협의하고 있다고 17일 니혼게이자이신문이 보도했다.
그동안 발전소 건설 등에 집중됐던 일본의 대미 투자가 반도체 등 첨단 제조업으로 확대되는 양상이다.
보도에 따르면 양국은 미국 측의 제안을 바탕으로 반도체 공장 건설과 투자금 회수 전망 등을 놓고 실무 협의를 진행하고 있다. 사업 규모는 약 2조~3조엔(약 18조~27조원)에 이를 가능성이 있다. 양국은 이달 14~15일에도 실무 협의를 열었다.
공장 운영은 미국의 대형 반도체 위탁생산업체인 글로벌파운드리스(GF)가 맡는 방안이 유력하다. 대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 GF는 세계 파운드리 시장에서 5위권 업체다. 미국과 독일, 싱가포르 등에 생산거점을 두고 자동차와 항공우주·방위산업 등에 성숙 공정 반도체를 공급하고 있다.
신설 공장에서는 연산 처리 등에 사용되는 로직 반도체를 생산할 전망이다. 미국 정부는 중국과의 갈등이 심화하면서 반도체 공급망의 불확실성이 커지자 국가안보와 직결되는 반도체의 자국 내 생산 능력을 확대하는 데 주력하고 있다.
GF는 미국 정부가 자국 내 반도체 생산 확대를 추진하는 과정에서 주요 생산업체 가운데 하나로 꼽힌다. 미국은 조 바이든 전 행정부 당시 제정된 '칩스(CHIPS)법'을 통해 GF의 미국 내 생산시설 투자를 지원했으며, 2023년에는 미국 국방부와 10년간 반도체를 공급하는 계약도 체결했다.
일본 기업과의 협력도 이미 진행되고 있다. GF는 지난 2월 일본의 르네사스일렉트로닉스와 차세대 자동차용 반도체를 공동 생산한다고 발표했다. 일본과 미국이 이번에 미국 내에서 로직 반도체 생산시설까지 공동 구축하면 미국의 반도체 공급망을 한층 강화할 수 있다는 계산이다.
일본 정부는 이번 사업을 통해 일본 기업의 참여를 확대하는 데 관심을 두고 있는 것으로 알려졌다. 반도체 제조장비를 비롯해 공장 운영에 필요한 제품과 서비스를 일본 기업이 공급하도록 해 대미 투자의 경제적 효과를 일본으로 연결한다는 구상이다.
미국에서 생산되는 일본 자동차 등에 GF가 생산한 반도체를 공급할 경우 일본 기업 입장에서는 공급망 안정이라는 추가 효과도 기대할 수 있다.
이번 반도체 공장 건설은 양국이 추진하는 대미 투자 패키지의 세 번째 사업군에 해당한다. 미일 양국은 지난해 7월 대미 투자 협의를 위한 틀을 마련했다. 이후 올해 2월 가스화력발전 등을 중심으로 첫 번째 투자 사업을 결정했고, 3월에는 발전소 건설 등을 포함한 두 번째 사업을 확정했다. 지금까지 선정된 6개 사업의 투자 규모는 약 17조엔(약 150조원)에 이른다.
반도체 투자는 지난해 양국이 대미 투자에 합의하면서 작성한 양해각서에서도 주요 투자 후보 분야로 제시됐다. 발전·에너지 분야를 넘어 경제안보상 핵심 품목인 반도체로 일본의 대미 투자가 본격 확대되는 셈이다.
다만 반도체 투자는 발전소 등 인프라 사업과 달리 수요 변동이 크다는 점이 변수다. 향후 반도체 수요와 생산량을 정확하게 예측하기 어려워 투자금 회수가 불확실할 수 있기 때문이다.
이에 따라 일본 정부와 미국 정부가 민간기업의 참여를 얼마나 유도할 수 있는지가 사업의 성패를 좌우할 주요 과제로 꼽힌다고 니혼게이자이는 지적했다.
goldendog@newspim.com