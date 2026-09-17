삼척 주민들 "태백스마트축산단지 선정 철회하라"…22일 백두대간 행진

AI 핵심 요약beta
- 삼척 주민들이 17일 태백 스마트축산단지 선정 철회를 요구했다
- 공동대책위는 환경·주민수용성 재검증을 정부에 촉구했다
- 오는 22일 백두대간 생명평화 행진도 열기로 했다
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삼척 범시민대책위 "환경 검증·주민 수용성 없이 선정부터" 반발
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 태백 스마트축산단지 조성사업 대상지 선정에 반대해 온 삼척 지역 주민들이 정부에 사업 선정 철회와 환경·주민수용성 재검증을 요구하고 나섰다.
태백스마트축산단지(대규모 산란계농장) 반대 삼척범시민공동대책위원회는 17일 건의령 농성장에서 규탄대회를 열고 농림축산식품부의 태백시 스마트축산단지 조성사업 대상지 선정에 강력 반발했다. 공동대책위는 오는 22일 주민·시민 약 1000명이 참여하는 '백두대간 생명평화 행진'도 개최할 계획이다.
농식품부는 지난 16일 태백시를 2026년 스마트축산단지 조성사업 대상자로 선정했다. 사업은 2031년까지 국비·지방비 등을 포함해 총 4839억 원을 투입, 45ha 부지에 산란계 320만마리를 사육하는 대규모 스마트 산란계 단지를 조성하는 내용이다.
공동대책위는 사업 규모에 상응하는 악취와 가축분뇨 처리, 용수 확보, 오십천 수계 및 지하수 오염 가능성, 백두대간·산림 훼손, 고밀도 사육에 따른 방역 위험 등을 객관적으로 검증해야 한다고 주장했다.
특히 인접한 삼척 도계지역 주민들이 사업 결정 과정에서 충분히 협의 대상이 되지 못했다며 정부가 사업 대상지 선정에 앞서 주민 우려에 대한 납득할 만한 답변을 내놓지 않았다고 비판했다.
공동대책위는 성명에서 "선정은 검증을 대신할 수 없고 주민수용성을 대신할 수도 없다"며 "환경과 생존권보다 우선할 수 없다"고 밝혔다.
이어 국무총리실과 대통령실을 향해서도 사업 추진 과정에서의 보고 여부와 부처 간 정책 조정 경위, 폐광지역 대체산업 정책과의 충돌 가능성 등을 공개하라고 촉구했다.
대책위는 22일 행진을 통해 백두대간과 오십천 수계, 지역 주민의 생활환경을 지키고 사업의 환경적·사회적 영향을 재검증해야 한다는 입장을 정부와 관계기관에 전달할 예정이다.
onemoregive@newspim.com