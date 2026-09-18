금융감독원, 금융권과 함께 추석맞이 전통시장 나눔 활동 실시

AI 핵심 요약beta
- 금감원은 18일 4개 금융회사와 추석맞이 나눔활동을 했다.
- 서울 강서구 방신전통시장에서 후원금 1억3000만원을 마련했다.
- 생필품과 온누리상품권을 취약계층에 전달했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융감독원은 18일 한국 구세군 및 IBK기업은행, 키움증권, KB손해보험, 신한카드 등 4개 금융회사와 함께 추석맞이 전통시장 나눔 활동을 진행했다고 밝혔다.
금융감독원은 전통시장에 활력을 더하고 소외된 이웃이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 매년 한가위를 앞두고 금융회사와 공동으로 전통시장 나눔 활동을 실시하고 있다.
올해는 서울 강서구 방신전통시장을 방문해 금융회사와 공동으로 마련한 후원금(총1억3000만원)으로 떡, 과일, 채소 등 생필품과 전통시장 상품권(온누리상품권)을 구매해 지역사회 취약계층 및 사회복지단체에 전달했다.
이찬진 금융감독원 원장은 "오늘 마련한 나눔활동을 통해 시장 상인과 어려운 이웃 모두가 넉넉하고 정겨운 한가위를 보낼 수 있길 바란다"며 "앞으로도 금융권과 함께 전통시장에 온기를 더할 수 있는 자리를 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.
금융회사 대표들은 "소외되는 이웃 없이 다 함께 풍성한 명절을 맞이하길 바라는 마음으로 뜻을 모았으며, 앞으로도 금융권이 지역사회와의 상생의 가치를 실천할 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"고 전했다.
rkgml925@newspim.com