안성시, 인플루엔자 예방접종 일정 앞당겨 시행

AI 핵심 요약beta
- 안성시보건소가 17일 어린이·어르신 독감 접종을 앞당겼다.
- 유행주의보 조기 발령에 고위험군 감염·중증화 예방 목적이다.
- 어린이는 21일부터, 어르신·코로나19는 연령별로 순차 시행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시보건소가 지난해 보다 빠른 인플루엔자 유행에 대응하기 위해 2026~2027절기 어린이와 어르신의 인플루엔자 국가예방접종 일정을 앞당겨 시행한다.
17일 시에 따르면 이번 조치는 지난 9월 11일 인플루엔자 유행주의보가 발령되는 등 확산이 빨라짐에 따라 고위험군의 감염과 입원·중증화를 예방하기 위해 마련됐다.
이에 따라 어린이 예방접종은 당초 9월 28일에서 일주일 앞당긴 9월 21일부터 실시되며, 생후 6개월~14세 어린이는 접종 횟수와 관계없이 이날부터 예방접종을 받을 수 있다.
또 어르신 예방접종도 연령별로 일정을 앞당겨 75세 이상은 10월 6일, 70~74세는 10월 12일, 65~69세는 10월 15일부터 접종이 가능하며, 면역저하자 등 고위험군은 연령과 관계없이 10월 6일부터 의료진 상담 후 접종할 수 있다.
특히 코로나19 예방접종 일정도 조정돼 70세 이상은 10월 12일, 65~69세는 10월 15일부터 접종을 받을 수 있으며, 요양병원과 요양시설은 백신 공급 즉시 접종을 받으면 된다.
취약계층 예방접종은 기존 일정대로 안성시에 주소를 둔 15~64세 중 장애의 정도가 심한 장애인, 기초생활수급자, 국가유공자라면 10월 13일부터 12월 31일까지 무료 접종을 받을 수 있다.
인플루엔자와 코로나19 무료 예방접종 대상자는 별도 예약 없이 신분증을 지참해 관내 지정 위탁의료기관 73개소에서 접종할 수 있다.
안성시보건소 관계자는 "예년보다 인플루엔자 유행이 일찍 시작된 만큼 적기에 예방접종을 받는 것이 중요하다"며 "특히 어린이와 어르신 등 고위험군은 변경된 일정을 확인해 적극적으로 예방접종에 참여해 달라"고 당부했다.
lsg0025@newspim.com