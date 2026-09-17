안성시보건소, 추석 연휴 '응급진료 상황실' 가동…의료 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 안성시보건소가 24일부터 27일까지 응급진료 상황실을 가동했다
- 연휴 동안 문 여는 병·의원과 약국 운영을 점검·관리했다
- 안성병원·안성성모병원 24시간 운영에 48곳도 문을 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시보건소는 추석 연휴 기간인 오는 24일부터 27일까지 4일간 시민들의 의료 이용 불편을 줄이고 응급상황에 신속히 대응하기 위해 '응급진료 상황실'을 가동한다고 17일 밝혔다.
특히 보건소는 연휴 동안 응급진료 상황실을 통해 응급상황에 즉시 대응하고, 문을 여는 병·의원과 약국의 운영 현황을 점검·관리하기로 했다.
또한 비상진료체계 안내와 홍보를 통해 의료 공백을 최소화하고 지역응급의료기관인 경기도의료원 안성병원과 안성성모병원을 연휴 기간 동안 24시간 운영체제로 가동한다는 계획이다.
이와 함께 병·의원과 약국 48개소가 문을 열어 시민들의 진료와 의약품 구매 불편을 줄일 예정이다.
연휴기간 동안 약국 등 운영 정보는 보건복지부 콜센터, 구급상황관리센터, 경기도 콜센터에서 확인할 수 있으며 온라인에서는 응급의료포털 '이젠(E-Gen)', 스마트폰 앱 '응급똑똑', 안성시청 및 안성시보건소 누리집을 통해 제공된다.
안성시보건소 관계자는 "추석 연휴 동안 유관기관 및 응급진료기관과 긴밀히 협력해 시민들이 안심하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 응급진료체계 운영에 만전을 기하겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com