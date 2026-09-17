익산 제3산단, 농업·산업용 드론 생산기지 탈바꿈

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 17일 락로보틱스와 투자협약을 체결했다.
- 락로보틱스는 제3산단에 30억원을 들여 드론공장을 짓는다.
- 익산시는 생산기반 확대와 12명 고용을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
드론·FC·RTK GNSS 생산시설 구축…상시고용 12명·제4산단 연구개발 연계
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 드론·무인항공기 생산기반을 확대하며 미래산업 거점 조성에 속도를 낸다.
익산시는 17일 시청 소회의실에서 ㈜락로보틱스와 제3일반산업단지 내 드론 생산시설 구축을 위한 투자협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 락로보틱스는 제3산단 6610.7㎡ 부지에 약 30억원을 투자해 농업·산업용 드론과 비행제어장치(FC), 고정밀 위성항법장치(RTK GNSS) 등 핵심 항공전자부품 생산시설을 구축하고 12명을 상시 고용할 계획이다.
락로보틱스는 2024년 12월 설립된 무인항공기 및 무인 비행장치 제조기업으로 현재 함열읍 제4산업단지 스마트융합기술센터에서 연구개발과 소규모 시제품 제작을 진행하고 있다.
회사는 본격적인 양산과 사업 확대를 위해 제3산단에 자체 생산시설을 구축한다. 신규 공장에는 농업·산업용 드론 조립·양산과 핵심 항공전자부품 생산·검사 기능을 집적해 설계부터 생산, 검증, 완제품 제조까지 연계하는 체계를 갖출 예정이다.
익산시는 투자계획이 원활하게 이행될 수 있도록 관련 법령에 따라 필요한 행·재정적 지원에 나서며 지역 드론·무인항공기 산업의 생산기반 확대와 신규 고용 창출을 뒷받침할 방침이다.
이용범 익산시 경제산업과장은 "이번 투자가 지역 드론·무인항공기 산업의 생산기반을 넓히고 새로운 일자리로 이어지길 기대한다"며 "기업과 긴밀히 소통하며 투자계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 필요한 행정절차를 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com