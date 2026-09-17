순창 고추장 '임금님 진상행렬' 서울 도심 수놓는다

AI 핵심 요약beta
- 순창군은 내달 2일 서울 도심서 진상행렬을 재현했다
- 덕수궁과 광화문서 순창장류축제 전국홍보에 나섰다
- 전통복식·취타·농악으로 K-food 축제 도약을 노렸다
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덕수궁 대한문~원형분수대 행렬, 광화문 월대까지…K-food 장류문화 홍보
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 전통 장류의 역사와 문화를 알리는 '임금님 진상행렬'을 서울 도심에서 재현하며 순창 장류의 전국적인 홍보에 나선다고 17일 밝혔다.
군은 내달 2일 덕수궁 차 없는 거리와 광화문 월대 주변에서 '순창장류축제 임금님 진상행렬 서울홍보'를 진행한다.
이번 행사는 2026년 예비 글로벌축제로 선정된 순창장류축제를 전국에 알리고 대한민국을 대표하는 K-food 축제로 도약하기 위해 마련됐다.
특히 기존 홍보물 배포 방식에서 벗어나 '임금님께 장류를 진상하러 가는 길'을 서울 도심에서 직접 재현한다. 전통복식과 취타, 농악, 진상품 운반 퍼포먼스를 결합해 순창의 장류문화와 한국 전통문화를 함께 선보인다.
행렬은 취타대를 선두로 사또와 호위무사, 장류 진상품 운반단, 봇짐장수, 장독지게, 보부상 등이 이어지고 후미에는 농요·농악 공연단이 참여해 흥겨운 분위기를 더할 예정이다.
첫 행렬은 덕수궁 대한문 앞에서 낮 12시께 출발한다. 덕수궁 차 없는 거리를 따라 원형분수대 방향으로 이동한 뒤 대한문으로 돌아오는 약 300m 구간에서 진상행렬을 재현한다.
덕수궁 행렬을 마친 뒤에는 광화문으로 이동해 오후부터 광화문 동측 보행로를 시작으로 월대 주변을 거쳐 서측 보행로까지 행렬을 이어간다. 광화문과 월대를 배경으로 전통 진상행렬의 모습을 선보일 계획이다.
고궁과 광화문을 찾은 외국인 관광객들에게는 전통복식과 음악, 장류문화를 한자리에서 경험할 수 있는 이색적인 한국문화 콘텐츠가 될 것으로 기대된다.
lbs0964@newspim.com