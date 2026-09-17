경기도·한국도자재단 '2026 경기도자비엔날레' 17일 개막

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 한국도자재단이 17일 이천서 2026 경기도자비엔날레를 개막했다.
- 비엔날레는 18일부터 11월 1일까지 45일간 경기도 전역에서 열린다.
- 주제는 땅이 만든다이며 전시·학술·체험행사가 마련됐다.
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이천·광주·여주 등지서 전시·학술행사·체험 및 도자 장터 등 진행
개막식서 미디어파사드·알리 및 소향 공연·공모전 시상식 등 선보여
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 한국도자재단은 17일 이천 경기도자미술관 야외광장에서 '2026 경기도자비엔날레(GCB, Gyeonggi Ceramics Biennale 2026)' 개막식을 개최하고 오는 18일부터 11월 1일까지 45일간 이천·광주·여주를 비롯한 경기도 전역에서 비엔날레를 연다고 밝혔다.
재단에 따르면 올해로 13회를 맞이하는 경기도자비엔날레는 국내 유일의 도자예술 분야 격년제 국제미술행사로 올해는 '땅이 만든다(Earth Makes)'를 주제로 펼쳐진다.
이날 개막식에는 추미애 경기도지사를 비롯해 국내외 참여 작가, 경기도의회 의장, 국회의원, 이천시장, 유관기관 관계자, 도민 등 1000여 명이 참석한다.
방송인 김일중의 사회로 진행되는 개막식은 '대지의 맥박, 흙의 시간을 오늘로 피워내다'를 표어로 내걸었다.
행사는 가수 알리의 개막 공연으로 시작해 이번 비엔날레에 참여하는 작가 100여 명과 한국도예고 학생들의 입장 행진으로 이어진다. 이어 국제공모전과 국내공모전 시상식이 열려 국제공모전 대상 수상자인 독일의 데이비드 라우어 작정과 국내공모전 대상 수상자인 우은주 작가에게 추미애 경기도지사가 직접 시상한다.
아울러 주제를 표현한 건물 외벽 영상(미디어파사드)이 상영되며 개막 선언과 축사에 이어 가수 소향의 공연으로 마무리된다.
본행사는 18일부터 11월 1일까지 45일간 진행된다. 주제전시를 포함해 국제공모전, 특별전, 소장품전 등 전시 행사와 국제도자 학술회의, 워크숍 등 학술행사가 마련된다.
이와 함께 어린이 비엔날레, 찾아가는 비엔날레, 도자 장터, 교육·체험 프로그램 등 도민과 관람객이 직접 참여할 수 있는 다채로운 프로그램도 함께 운영된다.
입장권은 네이버 예약, 티켓링크 및 현장에서 구매 가능하며 세부 할인 대상 및 관람 정보는 경기도자비엔날레 또는 한국도자재단 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com