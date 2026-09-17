제천시, 240억 투입 예정 이스포츠 상설경기장 건립사업'' 백지화'

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 17일 e스포츠 상설경기장 사업을 백지화했다.
- 시비 240억 원과 운영비 부담이 커 철회했다.
- 절감 예산은 청년 정책으로 전환하기로 했다.
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경기장 건립 예정 예산, 더 많은 청년 위한 정책으로 돌린다
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 수백억 원 규모의 지방비 투입이 예상됐던 e스포츠 상설경기장 건립사업을 전면 백지화했다.
제천시는 전임 시장의 핵심사업이었던 명동 194-2번지 일원 현 명동 공용주차장에 추진하던 사업을 원점에서 재검토한 결과 사업 추진 당시와 현재의 여건이 달라졌고 건립 이후에도 상당한 재정 부담이 예상돼 사업을 철회하기로 결정했다고 17일 밝혔다.
당초 사업의 주요 기능 가운데 하나였던 멀티플렉스 기능은 지역 영화관 재개관으로 필요성이 감소했다.
여기에 경기장 건립에 필요한 시비가 240억 원에 이르고 준공 이후에도 운영비가 지속적으로 발생할 것으로 예상됐다. e스포츠 산업 역시 온라인 중심의 구조가 강화되고 있는 상황이어서 제천시는 당초 계획을 그대로 추진하는 데 따른 정책적·재정적 부담을 종합적으로 검토했다.
시는 특히 사업이 본격화돼 매몰비용이 커지기 전에 철회하는 것이 재정 운용 측면에서 타당하다고 판단했다. 사업을 위해 편성할 예정이었던 예산은 청년 정책으로 방향을 전환한다.
시는 특정 시설에 집중하는 방식에서 벗어나 청년층의 다양한 수요를 반영한 정책을 발굴하고 보다 많은 청년이 혜택을 받을 수 있도록 한다는 계획이다.
시 관계자는 "변화된 여건과 향후 재정부담 등을 종합적으로 고려했다"며 "절감되는 예산을 더 많은 청년이 체감할 수 있는 정책에 활용하겠다"고 밝혔다.
choys2299@newspim.com