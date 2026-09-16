양주시, 아성다이소와 은남산단 입주계획·상생협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 양주시가 16일 정덕영 시장과 박정부 아성다이소 회장이 면담했다.
- 양주시는 은남일반산단 입주와 사업 확대를 논의했다.
- 지역 인재 채용과 상생협력으로 경제 활성화를 추진했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 정덕영 양주시장과 박정부 ㈜아성다이소 회장이 최근 양주시청에서 면담을 갖고 은남일반산업단지 입주 계획과 향후 사업 확대 방향을 공유하고 지역경제 활성화를 위한 상생협력 방안을 함께 논의했다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 이날 자리에서는 기업 투자가 지역의 실질적 성장으로 이어질 수 있도록 지역 인재 채용, 지역 기업과의 협력 강화 등 구체적인 방안이 오갔다. 양주시는 아성다이소의 은남일반산업단지 입주가 신규 일자리 창출은 물론 지역 내 소비 확대, 관련 기업 유입, 물류·유통 산업 활성화 등 지역경제 전반에 긍정적인 파급 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.
박정부 ㈜아성다이소 회장은 "양주 은남일반산업단지 입주를 계기로 다이소의 지속적인 사업 확대를 뒷받침할 수 있는 기반을 마련하고 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 지역 인재 채용과 지역 기업과의 상생협력을 위해 노력하겠다"고 말했다.
정덕영 양주시장은 "아성다이소가 양주시와 함께 성장할 수 있도록 원활한 입주와 사업 추진에 필요한 행정적 지원을 적극적으로 이어가겠다"고 했다.
asj7376@newspim.com