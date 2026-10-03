전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.03 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[4대 은행장, 누가 남나] ①'리딩뱅크' 탈환 이환주 KB국민은행장, '세대교체' 파고 넘을까

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KB국민은행 이환주 행장이 2026년 12월 연임에 도전했다.
  • 지난해 리딩뱅크를 탈환했지만 그룹 세대교체론이 변수다.
  • 조영서·박선현·박형주·오상원 등도 후보로 거론됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'리딩뱅크' 탈환 등 실적 합격점, 연임 가능성 유효
이재근 차기 회장보다 2살 많아, 세대교체 변수 부상
조직 안정 필요성도, 조영서·박선현 등 유력 후보군 거론

KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행장 임기가 올해 말 일제히 마무리된다. 이달부터 본격적인 차기 은행장 인선 절차가 시작되는 가운데, 안정적인 실적을 바탕으로 한 연임(3연임) 전망과 KB그룹 회장 인선에서 증폭된 세대교체론이 격돌하는 양상이다. 각 은행별 현황과 전망을 통해 본격적인 차기 은행장 레이스를 조망한다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2025년 1월 취임, 연임에 도전하는 이환주 KB국민은행장은 지난해 '리딩뱅크'를 탈환하는 등 뛰어난 실적을 거뒀다. 하지만 양종희 현 회장의 연임 실패로 이어진 그룹발 세대교체라는 변수로 인해 거취를 장담하기 어려워졌다는 관측이 우세하다.

3일 금융권에 따르면 KB국민은행은 금융당국의 'CEO 임기 만료 3개월 전 승계 절차 개시'에 맞춰 이달 중 계열사대표이사후보추천위원회(대추위)를 본격 가동할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.09.16 peterbreak22@newspim.com

이 행장은 1964년생으로 성균관대학교와 헬싱키결제경영대학원(MBA)을 졸업하고 1991년 국민은행에 입행했다. 은행에서 영업기획부장, 외환사업본부장, 개인고객그룹 전무, 경영기획그룹 부행장 등을 거쳐 지주에서 재무총괄(CFO) 부사장을 역임했다.

2022년 KB생명보험(현 KB라이프생명보험) 대표로 발탁돼 프루덴셜생명보험과 KB생명보험의 성공적인 통합을 이끌며 역량을 입증했다. 이 같은 성과를 바탕으로 KB금융그룹 계열사 대표 출신으로는 처음으로 KB국민은행장에 오르며 주목을 받기도 했다.

임기 내 실적은 우수하다.

취임 첫해인 2025년 전년 대비 18.8% 증가한 3조8620억원의 순이익을 달성하며 2021년 이후 4년 만에 '리딩뱅크'를 탈환했다. 영업이익도 6.2% 증가하며 5조7000억원을 넘어섰으며 순이자이익은 4.2% 늘어난 10조6000억원을 기록했다.

연간 자기자본이익률(ROE) 10.04%, 순이자마진(NIM) 1.74% 등 자산 건전성 지표도 우수한 수준을 유지했다. 부실채권비율(NPL)도 전년 대비 0.04%p 낮은 0.28%를 기록하고 같은 기간 연체율도 0.29%에서 0.28%로 낮추는 등 주요 지표 모두 순항했다.

올해 상반기 순이익은 1.7% 늘어난 2조2254억원을 기록했다. 정부의 가계대출 규제 등을 감안하면 선방했다는 평가다.

다만 신한은행에 밀리며 1년 만에 리딩뱅크를 내줄 수도 있다는 우려는 아쉬운 대목으로 꼽힌다. 수익 및 건전성 지표는 ROE 11.54%, NIM 1.74%, NPL 비율 0.23%, 연체율 0.27% 등 여전히 안정적이다.

이 행장이 마주한 가장 큰 변수는 역시 그룹발 세대교체다.

양종희 회장의 연임 전망을 깨고 차기 회장 후보로 선임된 이재근 부문장은 1966년생으로 이 행장보다 2살 어리다. 입행 시기 역시 이 부문장이 1993년(주택은행)으로 1991년인 이 행장보다 후배다.

그간 금융권에서는 그룹 회장이나 은행장이 교체되면 선배급 임원들은 고문으로 경영에 참여하는 특수한 경우를 제외하고는 자연스럽게 물러났다. 세대교체론이 확산된다면 실적과 무관하게 거취를 장담하기 어렵다는 관측이 나오는 이유다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 이재근 KB금융지주 회장 후보자가 14일 오전 서울 여의도 KB 금융 신관에 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 이 후보자는 임원 자격요건 심사를 거쳐 오는 11월 열릴 임시 주주총회를 통해 회장으로 정식 선임될 예정이다. 2026.09.14 kunjoo@newspim.com

반면 그룹 회장 교체 카드가 던져진 만큼 핵심 그룹사인 은행은 안정을 위해 연임 가능성이 높아졌다는 관측도 있다. 계열사 대표까지 역임한 이 행장의 경영실적이 우수한 만큼 세대교체 파고를 넘을 가능성도 여전히 남아있다.

이 행장과 함께 차기 은행장 주요 후보군으로는 세대교체론에 맞춰 차기 회장보다 나이가 어리고 은행 주요 보직을 경험한 인물들이 거론된다.

은행 AI·DT추진그룹대표 등을 역임한 조영서 현 지주 전략담당 부사장(71년생)과 은행 중앙지역그룹대표와 강북지역영업그룹대표 등을 거쳐 현재 지주 소비자보호담당 겸 은행 소비자보호그룹대표를 맡고 있는 박선현 부행장(70년생) 등이 대표적이다.

은행 디지털사업본부장 등을 역임한 박형주 현 지주 겸 은행 AI·DT추진본부장(71년생), 은행 테크서비스본부장 등을 거친 현재 지주 IT본부장 겸 은행 테크그룹대표를 맡고 있는 오상원 부행장(67년생) 등도 유력한 경쟁자로 꼽힌다.

계열사 대표 중에서는 1968년생으로 은행 구조화금융본부장을 거쳐 지난 2024년 1월 KB캐피탈 대표이사에 오른 후 작년 말 연임에 성공하며 경영능력을 입증한 빈중일 대표가 거론된다.

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
사진
남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동