경기도 '경기 클린축산 페어' 개최…3단계 릴레이 방식

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 16일 2026 경기 클린축산 페어를 3단계로 연다
- 17일 여주 견학, 29일 안성 통합교육, 10월 24일 파주 체험행사다
- 도는 냄새 저감과 경축순환 인식 개선 효과를 기대했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 축산농가의 자생적 환경 개선 역량을 높이고 도민과의 상생 기반을 마련하기 위해 9~10월 중 '2026 경기 클린축산 페어(축산농가 환경개선 교육)'를 3단계 릴레이 방식으로 개최한다고 16일 밝혔다.
도에 따르면 올해 교육을 기존 단일 집합교육 방식에서 현장 중심, 참여 중심 구조로 전면 개편해 실효성을 크게 높였다. 교육은 현장 견학(1차), 전문 통합교육(2차), 도민 연계 페어(3차) 등 3단계로 세분화해 진행된다.
1차 프로그램인 현장 견학은 오는 17일 여주 한돈친환경자원화센터에서 열린다. 참가자들은 가축분뇨가 냄새 없는 친환경 자원으로 전환되는 공정을 직접 살펴보고 설명회를 통해 운영진으로부터 기술 노하우를 들을 수 있다고 설명했다.
행사의 본무대인 2차 통합교육 '2026 경기 클린축산 페어'는 오는 29일 안성 한경국립대학교 미래융합기술연구센터 컨벤션홀에서 진행된다. 축산농가와 축산 관련 전공 학생, 일반 도민이 한자리에서 축종별 맞춤형 전문가 강연을 선택해 들을 수 있으며 친환경 축산 관련 기자재 전시를 관람하고 체험할 수 있다고 전했다.
특히 전시 관람과 필수 교육 이수를 연계한 '미션 수행형 스탬프 랠리' 방식을 도입해 교육 참여도와 몰입도를 높인다는 계획이다.
3차 연계행사는 오는 10월 24일~25일 파주 임진각에서 열리는 '경기도 축산진흥대회' 현장에서 진행된다. 가축분뇨 기반 퇴액비를 활용한 화분 심기 등 도민 참여형 경축순환 체험 부스를 운영해 자원순환 농업의 가치를 알리고 지속가능한 축산업에 대한 인식을 확산시키는 데 주력할 예정이라고 밝혔다.
도는 행사에 참여한 도민들이 가축분뇨로 만든 냄새 없는 퇴비를 활용해 식물을 심는 체험을 통해 농업과 축산의 자원순환 구조인 경축순환의 의미를 자연스럽게 이해하고 축산업에 대한 인식을 개선하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
신종광 경기도 축산정책과장은 "이번 행사는 축산농가가 현장에서 냄새 없는 친환경 축산 해법을 직접 보고 페어를 통해 전문 지식을 습득하며 도민과 상생의 가치를 나누는 입체적 교육 모델"이라며 "앞으로도 축산 냄새 저감과 탄소중립 실현을 뒷받침해 지역사회와 축산업이 조화롭게 공존하는 환경을 만드는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
교육 세부 일정과 참가 방법 등은 추후 경기도 축산정책과와 친환경축산협회 누리집 공지사항을 통해 안내될 예정이다.
asj7376@newspim.com