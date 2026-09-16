과천시, 20일 공연예술축제서 '개인정보 보호 캠페인' 부스 운영

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 20일 과천공연예술축제서 캠페인을 연다
- 개인정보 보호의 날 앞두고 시민 참여형 퀴즈를 운영한다
- 유출 예방과 비밀번호 관리 등 실천 수칙을 홍보한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 20일 오후 12시부터 5시까지 '과천공연예술축제' 현장에서 '2026년 개인정보 보호 캠페인' 부스를 운영한다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 이번 캠페인은 9월 30일 '개인정보 보호의 날'을 앞두고 시민들이 일상에서 개인정보 보호의 중요성과 실천 수칙을 재미있고 자연스럽게 익힐 수 있도록 기획됐다.
캠페인 부스에서는 개인정보 유출 예방, 안전한 개인정보 관리, 일상 속 보호 수칙 등을 주제로 시민 참여형 퀴즈 프로그램이 진행된다.
퀴즈 참가자에게는 과천시 소통 캐릭터인 '송이·율이'와 개인정보보호위원회 캐릭터 '락스타'를 활용해 제작한 키캡을 기념품으로 제공한다.
시는 현장에서 ▲의심스러운 링크 클릭 금지 ▲사이트별 비밀번호 다르게 설정하기 ▲SNS 내 과도한 개인정보 노출 자제 ▲개인정보 제공 전 수집·이용 항목 확인 등 일상에서 즉시 실천할 수 있는 수칙도 함께 홍보할 예정이다.
신계용 과천시장은 "개인정보 보호는 일상 속 작은 관심과 습관에서 시작된다"며 "축제를 찾은 시민들이 퀴즈도 풀고 기념품도 받으며 개인정보 보호의 중요성을 쉽고 즐겁게 배우길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com