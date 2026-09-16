경기도·임진강생태보존회, 어린 야생동물 16마리 자연 방생

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 15일 임진강생태보존회와 야생동물 16마리를 방생했다.
- 삵·너구리·족제비 새끼들은 재활훈련 뒤 자연복귀했다.
- 도는 올해 8월까지 3539마리를 구조해 1054마리를 돌려보냈다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 지난 15일 지역 야생동물 보호 민간단체인 임진강생태보존회와 함께 재활훈련을 마친 야생동물 16마리를 자연복귀시켰다고 16일 밝혔다.
경기도에 따르면 이번에 방생된 개체는 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 삵을 비롯해 너구리, 족제비 등으로 모두 올봄과 여름 번식기에 어미를 잃거나 탈진·질병 상태로 발견된 어린 새끼들이다. 이들은 도민의 구조 신고와 민간단체의 구조를 거쳐 경기북부야생동물구조관리센터로 옮겨졌다.
센터는 이들 개체에 대해 맞춤형 인공포유와 영양공급, 질병치료를 진행했으며 스스로 생존할 수 있도록 먹이 사냥, 은신처 찾기, 대인 기피 훈련 등 단계별 야생 적응 훈련도 병행했다고 전했다. 이후 개체별 건강검진과 사냥 능력 평가를 통해 자연 생존이 가능하다고 판단된 동물들만 최종적으로 방생했다고 밝혔다.
이번 자연복귀는 지역사회에서 구조를 맡아온 민간단체와 함께 이뤄졌으며 경기도는 이를 계기로 현장발견·구조(민간)에서 전문 치료·재활(센터), 자연복귀로 이어지는 민·관 협력체계가 한층 강화됐다고 설명했다.
정봉수 동물복지과장은 "자연에서 스스로 생존하기 어려웠던 어린 동물들이 센터의 전문적인 보살핌과 훈련을 통해 건강하게 자연으로 돌아가게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 지역 민간단체와의 협력체계를 더욱 강화해 조난당한 야생동물을 신속히 구조·치료하고 사람과 야생동물이 공존하는 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 경기도는 올해 8월까지 총 3539마리의 야생동물을 구조해 이 가운데 1054마리를 자연으로 돌려보냈다. 도는 봄·여름철 어린 야생동물을 발견했을 때 어미가 주변에서 지켜보고 있을 가능성이 높은 만큼 곧바로 구조하기보다 일정 시간 관찰한 뒤 구조센터나 관할 지자체에 문의해 달라고 당부했다.
asj7376@newspim.com