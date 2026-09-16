의왕시, 2027 주요업무계획 및 민선9기 공약 검토 보고회 개최

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 15일 2027년 주요업무계획을 점검했다.
- 3기 신도시·GTX-C 등 핵심 공약을 검토했다.
- 신규 사업 실효성과 재원 방안을 함께 살폈다.
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산업진흥원 설립·파크골프장 확충 등 신규 사업 추진·재원 검토
김성제 시장 "민선9기 성과 가시화...시민 체감 행정력 집중 당부"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 내년도 시정 역점 사업의 구체적 실행 방안과 공약 이행 상황을 종합 점검했다.
의왕시는 지난 15일 시청 중회의실에서 김성제 시장 주재로 '2027년 주요업무계획 및 민선9기 공약사항 검토 보고회'를 열고 정책 추진 방향과 공약별 세부 실행 계획을 논의했다고 16일 밝혔다.
이번 보고회에서는 시정 핵심 현안이자 주요 공약인 ▲3기 신도시 및 오전왕곡 공공주택지구 본격 추진 ▲인덕원~동탄선 및 월곶~판교선 적기 개통 ▲GTX-C 의왕역 정차 본격 추진 ▲오전 역세권 복합개발 ▲의왕 미래교육센터 건립 ▲의왕예술의전당 개관 ▲학의천변 도로 확장 등이 집중 검토됐다.
또한 시는 내년도 신규 추진 사업인 ▲고천커뮤니티센터 건립 ▲산업진흥원 설립 ▲파크골프장 확충 ▲출산장려금 확대 사업 등에 대해 추진 필요성과 재원 조달 방안 그리고 사업 실효성을 종합적으로 다각 분석했다.
의왕시는 이번 보고회 결과를 바탕으로 부서별 실행력을 강화하는 한편 추진 과정에서 시민 의견을 적극 수렴해 정책의 완성도를 높여갈 방침이다.
김성제 의왕시장은 "2027년은 민선 9기 주요 사업이 본격적인 궤도에 오르는 중요한 시기"라며 "신규 사업은 철저한 준비를 거쳐 내실을 기하고, 진행 중인 공약·현안 사업은 속도를 내 차질 없이 추진해 달라"고 전했다.
이어 "모든 사업이 시민이 실생활에서 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 전 부서가 행정력을 집중해 달라"고 당부했다.
1141world@newspim.com