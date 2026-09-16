군산 선유도서 고려시대 해양거점 실체 확인

AI 핵심 요약beta
- 군산시는 16일 선유도서 고려 건물지와 유물을 확인했다
- 조사서 초석·기단과 중국 동전 숭녕중보가 나왔다
- 시대 군산도가 해양 교류 거점이었음이 뒷받침됐다
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숭녕중보·막새기와·전돌 등 다수 유물 출토…국제 교류 흔적 입증
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 선유도 망주봉 일원에서 고려시대 국가 주요 시설로 추정되는 건물지와 중국 동전 등 관련 유물이 잇따라 확인되면서 당시 선유도가 해양 교류의 거점 역할을 했던 사실을 뒷받침할 자료가 확보됐다고 16일 밝혔다.
선유도는 고려시대 '군산도(群山島)'로 불렸으며 1123년 송나라 사신 서긍이 고려를 방문해 기록한 '선화봉사고려도경(宣和奉使高麗圖經)'에 당시 모습이 상세히 기록돼 있다.
기록에 따르면 군산도에는 왕이 행차했을 때 머물던 숭산행궁(崇山行宮), 대규모 영접 행사가 열렸던 군산정(群山亭), 사찰인 자복사(資福寺), 제사 시설인 오룡묘, 외국 사신이 머물던 객관 등 국가 주요 시설이 밀집해 있었다.
특히 서긍 일행이 군산도를 방문했을 당시 고려 수도 개경에서 내려온 김부식(金富軾)이 주관해 대규모 영접 행사를 개최한 것으로 전해진다.
이번 시굴조사는 국립군산대학교 박물관이 실시했다. 조사에서는 초석과 기단, 적심 등 고려시대 대규모 건물지의 흔적이 확인됐으며 기와, 청자, 도기 등 다양한 고려시대 유물이 출토됐다.
특히 '숭녕중보(崇寧重寶)' 동전이 출토돼 주목된다. 숭녕중보는 송나라 휘종 연간인 1100~1126년에 발행된 중국 동전으로 서긍이 고려를 방문한 시기와 겹친다. 이에 따라 당시 군산도에서 고려와 중국 사이의 국제 교류가 이뤄졌음을 보여주는 중요한 자료로 평가된다.
이와 함께 출토된 막새기와와 전돌은 당시 격이 높은 건축물에 사용됐던 건축 부재다. 다양한 형태와 크기의 유물이 함께 확인되면서 당시 군산도의 높은 위상과 건축적 특징을 살펴볼 수 있는 연구자료로서 가치가 클 것으로 기대된다.
군산시 관계자는 "이번 조사를 통해 문헌에 기록된 군산도의 실체를 확인할 수 있는 귀중한 학술자료를 확보했다"며 "앞으로 발굴조사와 정비를 통해 군산시를 대표하는 문화관광자원으로 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com