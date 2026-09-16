서울 강동구, '강동 한강그린웨이' 추진..."한강변을 녹색 여가 공간으로"

AI 핵심 요약beta
- 강동구가 16일 한강변 4.9㎞ 녹색 여가공간 조성에 나섰다.
- 올해부터 2030년까지 199억원을 들여 4개 구간 12개 사업을 추진한다.
- 보행교와 생태관찰로를 놓고 역사·자연·상권을 잇는다.
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2030년까지 총 4개 구간에서 12개 사업 단계적 추진 예정
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 강동구가 암사초록길에서 가래여울마을까지 이어지는 한강변 4.9㎞ 구간을 녹색 여가 공간으로 조성한다. 올림픽대로로 단절된 고덕산과 한강변을 연결하는 보행교를 설치하고 생태관찰로, 전망대, 휴게시설 등을 확충한다.
강동구는 이 같은 내용의 '강동 한강그린웨이 조성사업'을 본격 추진한다. 강동 한강그린웨이는 지역의 역사·문화·생태 자원을 한강과 연결하고 주민들의 한강 접근성을 높이기 위한 사업이다. 구는 올해부터 2030년까지 시비 179억원과 구비 20억원 등 총 199억원을 투입해 4개 구간에서 12개 세부 사업을 단계적으로 추진한다.
사업 구간은 ▲암사초록이음길 ▲한강누리길 ▲고덕 생태누빔길 ▲여울마루 쉼터길 등이다. 각 구간의 역사·생태 자원과 주변 환경을 활용해 보행 환경을 개선하고 휴식·여가 공간을 조성한다.
한강누리길에는 암사취수장에서 고덕산 일대까지 약 1.3㎞ 길이의 생태관찰로가 들어선다. 기존 자연환경과 경관을 최대한 보전하면서 생태 해설·관찰 시설 등을 연계해 자연을 체험할 수 있는 공간으로 조성할 예정이다.
올림픽대로로 단절된 고덕산과 한강변을 연결하는 약 120m 규모 '그린브릿지'도 설치한다. 교량 위에 녹지와 보행 공간을 함께 마련해 이동 통로뿐 아니라 한강의 자연을 즐길 수 있는 공간으로 활용한다. 한강과 주변 경관을 조망할 수 있는 고덕산 전망대도 조성한다.
기존 서울둘레길과 한강변을 잇는 보행축도 강화한다. 암사초록길, 고덕산, 고덕수변생태공원, 고덕천 등을 연결해 생활권에서 한강까지 이어지는 보행 동선을 구축한다.
암사초록이음길은 암사역사공원, 암사초록길, 암사생태공원을 연결해 역사와 자연을 함께 체험할 수 있는 공간으로 만든다. 커뮤니티 가든과 생물보금자리, 역사·생태 테마 산책로 등을 조성한다.
고덕 생태누빔길은 고덕강일 공공주택지구와 고덕천, 고덕수변생태공원 간 연결성을 높이는 데 초점을 맞춘다. 자전거 쉼터를 설치하고 생태공원 진입부와 보행 동선을 정비한다.
가래여울마을을 중심으로 조성되는 여울마루 쉼터길에는 생태 주차장, 화장실, 자전거 셀프 정비대, 보행자 쉼터 등이 들어선다. 지역 음식점과 연계한 '강동한강 먹거리길'을 조성해 한강 방문객의 유입을 지역 상권으로 연결한다는 구상이다.
이수희 강동구청장은 "강동 한강그린웨이는 바라보는 한강을 넘어 주민들이 직접 걷고, 자연을 체험하며, 머무를 수 있도록 한강변 곳곳을 연결하는 사업"이라며 "암사초록길부터 가래여울마을까지 이어지는 녹색 여가 축을 차질 없이 조성해 강동의 역사와 자연, 한강을 하나로 잇겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com