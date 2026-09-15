골프존, 하나은행과 G패스 제휴 프로모션 진행...각종 포인트 지급 혜택

AI 핵심 요약beta
- 골프존이 하나은행과 12월 31일까지 G패스 제휴 프로모션을 진행했다.
- 신규 통장 연동 시 1.5만포인트, 계좌 변경 시 5천포인트를 지급했다.
- 충전·결제 고객에 추가 포인트와 갤러리 티켓, 골프공도 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜골프존(대표이사 박강수)이 골퍼들에게 더욱 편리한 결제 방식을 서비스하기 위해 하나은행과 함께 오는 12월 31일까지 G패스 제휴 프로모션을 진행한다. 각종 포인트 지급 혜택이 주어진다.
이번 프로모션은 골프존의 G패스 서비스를 통해 골퍼들에게 더욱 편리하고 실속 있는 결제 방식과 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. G패스는 스크린골프 매장 이용 고객 및 골퍼 편의를 높이기 위한 골프존의 결제 및 포인트 시스템으로 골프존파크, 골프존마켓, 골프존 앱에서 사용 가능하다.
주요 이벤트는 두 가지로, 첫 번째는 하나은행 통장으로 G패스 머니에 연결하면 G패스 포인트를 지급한다. 하나은행 통장을 처음 개설해서 연결하는 신규 계좌 연동 회원에게는 G패스 1.5만 포인트를, 다른 은행 계좌를 하나은행으로 바꾸는 기존 계좌 연동 회원에게는 G패스 5천 포인트를 지급한다.
두 번째는 G패스 포인트 추가 제공으로, 하나은행 신규 및 기존 계좌로 G패스에 연결 후 해당 연결 계좌로 5만원 이상 충전 후 1만원 이상 결제 고객에게 G패스 5천 포인트를 추가로 지급한다.
골프존과 하나은행의 제휴 프로모션을 기념해 특별한 선물도 준비했다. 이번 프로모션을 통해 신규 통장 개설 선착순 100명에게 오는 9월 17일부터 20일까지 더헤븐 컨트리클럽에서 개최하는 KLPGA '2026 하나금융그룹 챔피언십' 갤러리 티켓을 선물한다. 티켓은 하나은행의 스마트폰뱅킹 대표 브랜드 하나원큐 앱에서 확인 가능하며 1인 2매 주말(9월 19, 20일) 일일권으로 지급 예정이다.
또한, 이벤트 대상자 중 추첨을 통해 총 80명에게 브리지스톤 TOUR B X 골프공 1더즌씩 총 80더즌을 선물한다. 이벤트를 진행하는 9월부터 12월까지 매월 신규 통장 개설 회원, 기존 계좌 연결 및 충전·결제 고객 각각 10명씩 총 80명에게 혜택을 제공한다.
한편, 골프존-하나은행 G패스 제휴 프로모션에 대한 자세한 내용은 골프존닷컴 또는 골프존 앱을 통해서 확인 가능하다. 이벤트 관련 문의는 골프존 고객센터와 하나은행 고객센터로 하면 된다.
iaspire@newspim.com