추경호 대구시장 '공정·주인의식' 강조..."일하는 직원 정당한 평가·보상할 것"

AI 핵심 요약beta
- 추경호 대구시장이 15일 간부회의서 공정과 주인의식을 강조했다
- 대구경북현안 공감대 확산과 설명력 강화도 주문했다
- 119안심콜·장애인정책·대구미술관 혁신도 지시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대구미술관 경쟁력 강화위한 혁신 강조...시민안전·복지 실효적 방안 마련 주문
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 추경호 대구시장이 '공정'과 '주인의식'을 강조했다.
또 대구경북행정통합, 대구경북신공항, 공공기관 2차 이전 등 주요 현안 관련 시민 사회와의 공감대 형성과 결집을 주문했다.
15일 열린 간부회의에서다.
대구시에 따르면 추 시장은 이날 산격청사 대회의실에서 간부회의를 주재하고 "조직 내 업무 배분부터 성과 보상과 인사평가까지 공정하고 투명해야 조직이 경쟁력을 가질 수 있다"며 이와 같이 말했다.
추 시장은 "열심히 일하는 사람이 오히려 손해를 보는 조직이 돼서는 안 된다. 일하는 사람이 인정받고, 성과를 낸 사람이 정당하게 보상받는 조직이 돼야 한다"며 "열심히 일하고 태도와 성과가 좋은 직원에게는 인사와 성과급 등 그에 상응하는 보상이 공정하게 돌아가게 하겠다"고 강조했다.
추 시장은 "열심히 일하는 만큼 정당하게 평가받는 조직문화를 통해 궁극적으로 '시민이 체감할 수 있는 변화와 성과'를 다 함께 만들어 가자"고 당부했다.
그러면서 "간부들은 직원들의 건강과 업무 부담도 세심하게 살피고 특정 직원에게 과도한 업무가 지속되는 경우에는 일정 조정 등도 시장에게 직접 건의하라"고 덧붙였다.
추 시장은 또 업무 추진 과정에서 각 실·국의 '주인의식'도 강하게 주문했다.
추 시장은 "주요 현안과 사업을 실질적으로 이끌어가는 주체는 각 실·국이다"라며 "각자 맡은 업무를 단순히 지시받은 일로 생각하지 말고 '이건 내 일이다'라는 주인의식을 갖고 논리와 실행 방안을 고민해야 한다"고 강조했다.
이어 추 시장은 "성과는 수치와 통계, 시민들의 평가와 체감도 등을 통해 실제 결과물로 확인돼야 한다"며 "홍보 또한 시민에게 정책이 제대로 전달됐는지를 기준으로 판단해야 한다"고 덧붙였다.
추 시장은 또 시민 사회와의 소통 강화도 주문했다.
추 시장은 "대구경북행정통합, 대구경북신공항, 공공기관 2차 이전 등 주요 현안에 대해 시민과 여론 주도층 등이 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 보편적이고 설득력 있는 자료를 마련해 설명력을 높여야 한다"고 강조했다.
시민안전과 복지분야에 대해서도 언급했다.
추 시장은 119안심콜서비스와 관련 "위급한 상황에서 도움이 필요한 시민들이 실제로 서비스를 이용할 수 있도록 대상자별 홍보를 강화하고 가입률을 높일 구체적인 방안을 마련하라"고 지시했다.
또 장애인 정책과 관련해 "재정 여건상 당장 해결하기 어려운 부분도 있지만, 행정적 관심과 소통을 통해 해결할 수 있는 일부터 찾아야 한다"고 주문하고 "특히 그들의 생활 속 작은 불편부터 함께 고민해 개선해 나가는 노력을 통해 실질적 진전이 있어야 한다"고 강조했다.
추 시장은 또 대구미술관의 운영과 경쟁력을 근본적으로 재평가하고, 간송미술관과의 연계 등을 통한 시너지 효과 향상 방안을 주문했다.
추 시장은 "대구미술관이 9월부터 문화예술진흥원에서 분리돼 대구시 사업소로 새롭게 출발하는 만큼 조직 안정화와 함께 시민이 찾는 명소로 거듭나기 위한 혁신이 필요하다"고 덧붙였다.
nulcheon@newspim.com