청주 하나병원, 추석 앞두고 500만원 상당 '사랑의 쌀' 기탁

AI 핵심 요약beta
- 청주 하나병원이 15일 추석 앞두고 백미 500만원어치를 기탁했다.
- 기탁된 쌀은 지역 취약계층과 복지시설에 전달될 예정이다.
- 하나병원의 쌀 나눔은 28년째 이어지며 올해 설에도 600만원어치를 냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 하나병원이 추석을 앞두고 지역의 어려운 이웃을 위한 '사랑의 쌀 나눔'을 이어갔다.
하나병원은 15일 병원에서 충북사회복지공동모금회에 500만원 상당의 백미를 기탁했다고 밝혔다.
전달식에는 박기홍 병원장, 김현목 대외협력실장, 황삼숙 간호이사, 손태장 대외협력부장과 충북사회복지공동모금회 정동의 사무처장, 이양재 대리 등이 참석해 지역사회 나눔의 의미를 함께했다.
기탁된 쌀은 지역 내 취약계층과 사회복지시설 등에 전달될 예정이다.
하나병원의 쌀 나눔은 28년째 이어지고 있다.
지난해 누적 기탁량이 100여톤을 넘어선 이후에도 명절마다 꾸준히 나눔을 실천하고 있다.
올해 설에도 600만원 상당의 백미를 기탁했으며 이번 추석에는 500만원 상당을 추가로 전달했다.
박기홍 병원장은 "지역사회와 함께하는 나눔을 지속하며 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.
하나병원은 쌀 나눔을 비롯해 지역사회 취약계층을 위한 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.
baek3413@newspim.com