신용한 충북지사 "복지 사각지대 없앤다"…취약계층 밀착점검 긴급 지시

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 15일 복지 사각지대 취약계층 점검에 나섰다.
- 신용한 지사는 도내 11개 시군에 돌봄 공백 점검을 지시했다.
- 위기 가구를 찾아 긴급복지 등 지원을 연계하기로 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 복지제도 밖에 놓인 취약계층을 조기에 찾아내기 위한 현장 점검에 나선다.
충북도는 15일 신용한 충북지사가 최근 서울 중랑구에서 발생한 20대 지적장애인 사망 사건과 관련해 도내 11개 시·군과 관련 부서에 취약계층 돌봄 공백을 점검하고 복지 사각지대에 대한 밀착 관리에 나설 것을 긴급 지시했다고 밝혔다.
점검 대상은 단전·단수, 전기·수도요금 체납, 복지서비스 중단 등 위기 징후가 포착된 가구 가운데 지적장애인 세대와 고위험 중증장애인, 독거노인 등 돌봄 공백이 우려되는 취약가구다.
충북도와 시·군은 대상 가구를 직접 찾아 생활 여건과 위기 상황을 확인하고 필요할 경우 긴급복지 지원과 국민기초생활보장 신청, 맞춤형 통합사례관리 등 공공·민간 복지서비스를 연계할 방침이다.
신 지사는 "사각지대에 놓인 취약계층의 비극은 특정 지역만의 문제가 아니다"며 "도정을 책임지는 입장에서 무거운 책임감을 갖고 충북의 복지체계를 다시 살펴야 한다"고 강조했다.
특히 주민이 직접 복지서비스를 신청해야 지원하는 기존 방식에서 벗어나 행정이 먼저 위기가구를 찾아가는 '선제적 현장 복지'로 전환할 것을 주문했다.
신 지사는 "행정의 존재 이유는 벼랑 끝에 몰린 가장 취약한 도민의 손을 먼저 잡아주는 데 있다"며 "충북에서 제도 밖에 방치되는 도민이 없도록 행정력과 현장 자원을 총동원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com