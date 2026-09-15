도공 서울경기본부, 하남시 장애인에 명절밥상 나눔

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 서울경기본부가 15일 하남서 나눔을 했다
- 임직원 봉사단이 장애인 400명에 명절밥상 배식봉사를 했다
- 온누리상품권 500만원 사용해 지역상권 활성화에 보탰다
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[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 한국도로공사 서울경기본부(도공 서울경기본부)는 추석을 일주일 앞 둔 15일 지역사회 소외계층에 나눔을 실천했다고 밝혔다.
도공 서울경기본부 임직원 봉사단은 경기도 하남시 소재 하남시장애인복지관에서 장애인 400명을 대상으로 갈비탕과 전 2종, 오징어초무침, 배추김치, 송편, 식혜 등을 준비해 배식 봉사를 했다.
특히 이번 활동을 위한 재료준비에 전통시장에서 500만 원 상당의 온누리상품권을 사용해 지역 상권활성화에도 보탬이 됐다.
도공 서울경기본부는 매년 지역사회의 소외된 이웃을 살피는 사회공헌활동을 꾸준히 이어오고 있으며 공기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 지역 실정에 맞는 다양한 맞춤형 나눔 프로그램을 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.
서울경기본부 김재빈 관리처장은 "추석은 이웃과 따뜻한 정을 나누는 우리 고유의 명절인 만큼 지역 이웃들이 풍성하고 따뜻한 한가위를 보낼 수 있도록 정성을 담아 준비했다"라며 "앞으로도 지역사회와 깊이 소통하며 실질적인 도움이 되는 상생 활동을 지속해 나가겠다"라고 말했다.
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