전북과학고, 과기원 부설 '영재학교' 전환 추진…전주권 새 과학고 설립

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 15일 전북과학고 영재학교 전환을 추진했다.
- 전북은 전주권 새 과학고 설립도 함께 검토했다.
- 카이스트와 연구·창업 연계 교육체계도 강화했다.
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피지컬 AI·지역산업 연계 교육 강화…연구·창업 중심 영재교육 플랫폼 조성
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 기존 전북과학고를 과학기술원 부설 영재학교로 전환하고 전주권에 새로운 과학고를 설립하는 투트랙 전략을 추진한다.
전북교육청은 과학기술정보통신부가 추진하는 '과학기술원 부설 과학영재학교 지정·전환 공모'에 전북과학고의 영재학교 전환 방안을 마련해 신청할 계획이라고 15일 밝혔다.
이번 공모는 영재학교가 없는 전북, 울산, 강원, 충남, 경북, 경남, 제주 등 7개 시·도를 대상으로 진행되며 이 가운데 3개 지역이 선정된다. 전북교육청은 오는 10월 14일까지 공모계획서를 제출하는 것을 목표로 관련 절차를 진행하고 있다.
이를 위해 전북특별자치도, 카이스트, 전북과학고 등이 참여하는 공동 추진체계를 구성하고 교육과정, 학생 선발, 재정, 재산이관, 시설 등을 분야별로 점검하고 있다. 학교 구성원과 학부모, 지역사회 의견을 수렴하는 과정도 거칠 예정이다.
특히 피지컬 AI를 비롯해 지역 산업·문화와 연계한 프로젝트와 인턴활동, 창업교육·지원 등을 추진해 영재교육과 지역산업이 함께 성장하는 교육 플랫폼을 구축한다는 방침이다.
전북과학고가 과기원 부설 영재학교로 전환되면 카이스트와 연계한 연구 중심 교육체계도 강화된다.
카이스트와 교육과정을 공동 설계하고 연구실과 첨단 연구장비를 활용한 연구·교육(R&E), 인공지능(AI)·첨단과학기술 분야 연구 프로그램 등에 참여해 학생들의 전문성을 높일 계획이다.
영재학교 전환과 함께 기존 전북과학고의 역할 변화에 대응하기 위한 새로운 과학고 이전 설립도 추진한다.
영재학교 전환에 따라 기존 과학고의 역할과 학생 선발 규모가 달라지는 만큼 도내 과학·수학 분야 우수 학생들에게 안정적인 교육 기회를 제공하기 위해 별도의 과학고 설립이 필요하다는 판단이다.
새 과학고 부지는 교육 여건과 시설 활용 가능성 등을 종합적으로 검토해 결정할 예정이다.
천호성 교육감은 "전북과학고의 과기원 부설 영재학교 전환 추진은 전북의 과학영재교육 기반을 한 단계 확장하기 위한 것"이라며 "영재학교와 과학고가 각자의 특성을 살려 함께 성장하고 그 성과가 도내 모든 학생의 과학교육 기회 확대로 이어질 수 있도록 전북자치도, 카이스트, 지역 대학·연구기관 등과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com