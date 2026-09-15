[MLB] 월드시리즈 3연패 꿈꾸는 다저스, 14년 연속 PS 진출 확정

AI 핵심 요약beta
- 다저스가 15일 신시내티전서 4-1로 이겼다.
- 14년 연속 포스트시즌 진출을 확정했다.
- 지구 우승 매직넘버를 3으로 줄였다.
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주전들 잇단 부상 악재속 지구 우승 매직넘버 '3'
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '디펜딩 챔피언' 로스앤젤레스 다저스가 14년 연속 포스트시즌 진출에 성공했다.
다저스는 15일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트아메리칸 볼파크에서 열린 메이저리그 신시내티 레즈와의 원정경기에서 4-1로 승리했다. 시즌 91승 59패(승률 0.609)를 기록한 다저스는 남은 경기 결과와 관계없이 가을야구행을 확정 지었다.
다저스는 류현진이 입단했던 2013년부터 올 시즌까지 14년 연속 포스트시즌 진출이라는 대기록을 작성했다. 이는 메이저리그 역대 최장 타이 기록으로, 1991년부터 2005년까지 애틀랜타 브레이브스가 세운 기록과 어깨를 나란히 했다.
이날 승리의 일등 공신은 좌완 에이스 타릭 스쿠벌이었다. 스쿠벌은 7이닝 동안 3피안타 1볼넷 9탈삼진 무실점 호투를 펼치며 시즌 10승(7패)째를 수확했다. 90개의 효율적인 투구수로 신시내티 타선을 완벽하게 봉쇄했다.
시즌 내내 잇따른 주전들의 부상 악재를 딛고 가을야구 티켓을 확보한 다저스는 이제 지구 우승 매직넘버를 '3'으로 줄였다. 다저스의 다음 목표는 내셔널리그 서부지구 우승과 함께 1998~2000년 뉴욕 양키스 이후 첫 월드시리즈 3연패 달성이다.
psoq1337@newspim.com