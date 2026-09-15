경기도, 경기권 통일플러스센터 개관 1주년 특별 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 15일 경기권 통일플러스센터 개관 1주년 프로그램을 시작했다.
- 평화의 향수 체험전과 남북 예술인 공동전시를 10월 말까지 연다.
- 도민 참여로 만든 색과 향으로 평화·통일의 의미를 체험하게 했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 경기권 통일플러스센터 개관 1주년을 맞아 15일 부터 10월 말까지 평화와 공존, 통일의 의미를 문화예술로 체험할 수 있는 특별 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
경기도에 따르면 이번 프로그램은 평화·통일이라는 주제를 도민 일상에 자연스럽게 접할 수 있도록 향(香)과 색(色)을 활용한 체험·전시 콘텐츠로 구성한 것이 특징이다.
우선 '평화의 향수' 체험전에서는 경기도 대표 평화·통일 공간인 한강하구와 비무장지대(DMZ)를 모티프로 제작한 향을 선보인다고 밝혔다.
한강하구를 표현한 '두물향'은 '남북의 물이 만나서 만드는 향'이라는 의미를 담아 '만남과 공존' 메시지를 풀어냈으며 DMZ를 모티프로 한 '숲의 숨'은 '경계의 기억과 침묵 속에 피어난 향'을 주제로 DMZ의 생태적 특성을 향으로 재구성해 '느리지만 멈추지 않는 평화의 길'을 표현했다고 설명했다.
이와 함께 색을 주제로 한 남북 예술인 공동 전시 '시그마가 품은 한반도 지도-마음의 색으로 물들다'도 마련된다고 전했다.
이번 전시에는 작가 신형미와 북향민 작가 코이가 참여해 '시그마'와 '한반도'를 모티브로 통합과 통일, 평화의 의미를 시각 작품으로 풀어낸다는 설명이다.
이번 전시는 사전 도민 참여 프로그램인 '색으로 소통하는 색통 프로그램'과 연계됐다. 지난 7~8월 네 차례 진행된 색통 프로그램에는 약 40여 명의 도민이 참여해 '통일', '남과 북', '통합'을 주제로 약 40여 종의 색을 직접 만들었다고 전했다.
이렇게 만들어진 색이 실제 전시 작품 제작에 활용됐으며 경기도는 도민 한 사람 한 사람의 생각이 모여 하나의 작품을 완성하는 과정을 통해 '함께 만드는 평화·통일'이라는 메시지를 담았다고 설명했다.
전철 경기도 평화기반조성과장은 "평화와 통일이 어렵고 멀게 느껴지는 주제가 아니라 일상적인 경험을 통해 자연스럽게 생각해 볼 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 경기권 통일플러스센터가 도민들이 편안하게 찾고 평화와 통일에 대해 소통할 수 있는 열린 공간이 되도록 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 말했다.
이번 프로그램은 9월 15일부터 10월 말까지 경기권 통일플러스센터 1층 평화라운지에서 진행되며 일반 도민을 비롯한 센터 방문객 누구나 무료로 체험·관람할 수 있다.
asj7376@newspim.com